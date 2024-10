Los Pumas: Quesada confirmó la lista de Italia para dar el golpe ante Argentina

Gonzalo Quesada informó la lista de Italia vs. Los Pumas, por la ventana Internacional de noviembre.

A Los Pumas se les vendrá un cierre de año intenso, con tres partidos de relieve en el ventana internacional de noviembre. El primero de ellos será Italia y el coach, Gonzalo Quesada, confirmó la lista de jugadores para enfrentar al conjunto de Felipe Contepomi con algunas sorpresas y con presencia argentina.

Desde el arribo de Quesada como cabeza del staff en octubre del 2023, el seleccionado "Azzurri" tuvo mejoras sustanciales que se vieron reflejadas en el pasado Seis Naciones, cuando el equipo obtuvo dos victorias. Con el objetivo de continuar lo hecho, el entrenador citó a 34 jugadores para recibir a Los Pumas el 9/11, entre los que se destaca Juan Ignacio Brex, el centro argentino formado en San Cirano y que en la actualidad es un jugador clave para Italia.

Además de la presencia del capitán Michele Lamaro y el talentoso jugador de Toulouse Ange Capuozzo, el coach aprovechó la buena energía del plantel para convocar a nuevos jugadores: tanto el hooker Tommaso Di Bartolomeo y el centro Giulio Bertaccini podrían ahcer sus debuts.

Lo sorpresivo tuvo que ver con las no citaciones Stephen Varney y Federico Mori, este último porque recién volió a jugar el pasado fin de semana y no se ecneuntra al 100% desde los rugbístico, mientras que Iván Nemer, el otro argentino habitualmente convocado, tampoco fue tenido en cuenta esta vez porque no se recuperó de la lesión..

Entre las buenas noticias para los europeos, regresarán en la primera línea Tommaso Ceccarelli y Dino Lamb, mientras que entre los backs harán lo propio Alessandro Fusco y Tommaso Allan. Luego de enfrentar a Argentina en Udine, el equipo italiano jugará ante Georgeia,el 17/11 en Genova, y siete días después con los All Blacks en Turín.

La lista de Italia vs. Los Pumas, por la ventana internacional de noviembre

