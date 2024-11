Los Pumas: Contepomi confirmó el XV para visitar a Irlanda con el regreso de tres jugadores clave.

En Los Pumas se aproxima un fin de año intenso y la penúltima parada es uno de los mejores equipos del mundo. Para enfrentar a Irlanda, el viernes desde las 17.10 en Dublín, Felipe Contepomi confirmó la formación con el regreso de tres jugadores de experiencia y con la chance concreta de alcanzar un record histórico en caso de una victoria.

La victoria por 50-18 contra Italia confirmó el buen momento que atraviesa el seleccionado, pero lejos de conformarse Contepomi potenciará al equipo que triunfó en Udine con los ingresos de Pablo Matera, Gudo Petti y Matías Moroni. Además, entre las buenas noticias, aparece el regreso de Santiago Carreras, que se recuperó de una lesión muscular y será uno de los backs en el banco de suplentes.

En el caso de Matera, que cumplió la fecha de suspensión en el choque contra la "Azzura" tras haber sido expulsado ante Sudáfrica, entrará en lugar de Santiago Grondona, que a su vez estará entre los reservas. Más allá de que el equipo no podrá contar en toda la gira con Marcos Kremer por lesión, la presencia del excapitán ante un rival con un pack de elite, puede ser determinante.

Petti, por su parte, que no estuvo frente a los italianos, ocupará la posición de Franco Molina, que va al banco luego de tener una gran actuación el pasado sábado(queda afuera Matías Alemanno). Sin dudas el jugador de Bordeaux Bègles es una inyección de confianza para el line-out como para el scrum, formaciones fijas que son cada vez más decisivas en el rugby de la actualidad.

El último cambio será el de Moroni por Matías Orlando. El jugador surgido en CUBA será la pareja en el centro de la cancha de Lucio Cinti, ante la baja sensible por lesión de Santiago Chocobares, que no llegó a recuperarse de una distensión en su rodilla. Además, en el banco de suplentes estará Justo Piccardo, que podría hacer su debut con Los Pumas, mientras que Santiago Cordero y Matías Alemmano, que jugaron ante Italia, no fueron convocados para este partido.

El récord histórico que podrían alcanzar Los Pumas

Si se dan una serie de resultados este fin de semana, Argentina podría escalar al tercer puesto del ranking mundial por primera vez en su historia, algo que no es imposible ni mucho menos. Para que eso suceda, el equipo de Contepomi primero debe hacer los deberes y derrotar a Irlanda, también por primera vez en su historia como visitante. Pero, además, habría que analizar otros dos escenarios: en caso de que ganen por 16 puntos o más ante el "Trébol", deberá aguardar que Nueva Zelanda venza a Francia (cuarto en el ranking), o si los franceses le ganan a los All Blacks, que sea sin punto bonus, para ahí sí quedar terceros.

Otro escenario es que, en caso de que la "Albiceleste" gane sin punto bonus, avanzaría a la cuarta colocación, superando a los galos, siempre que los europoes no derroten a los neocelandeses. Por último, si Argentina pierde contra Irlanda, continuará en el quinto lugar.

La formación de Los Pumas vs. Irlanda en noviembre del 2024

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Matías Moroni, Bautista Delguy, Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Franco Molina, Santiago Grondona, Gonzalo García, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

Los Pumas vs. Irlanda: ficha técnica