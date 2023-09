La cruda advertencia de una figura de Los Pumas: "No tenemos margen de error"

A menos de una semana del duelo definitorio frente a Samoa, el jugador clave en los Pumas habló de las chances de pasar de ronda en el Grupo D.

Falta cada vez menos para que los Pumas enfrenten a Samoa y, con el foco puesto en cambiar la cara que dejaron ante Inglaterra, Marcos Kremer fue tajante con respecto a la chances que tiene el seleccionado de clasificar a cuartos de final del Mundial de Francia 2023.

El próximo viernes 22, el equipo conducido por el australiano Michael Cheika tendrá una gran oportunidad de dejar atrás la dura derrota ante "La Rosa" y cambiar el rumbo. Si bien a priori los samoanos no son una potencia en la actualidad, Argentina debe recuperar la confianza para no tener sorpresas y el segundo línea destacó la importancia de levantar en lo mental.

La contundente advertencia de Marcos Kremer sobre los Pumas

En diálogo con ESPN, a una semana del duelo clave con los isleños, el jugador de Stade de France reconoció que ya dieron vuelta la página de la caída del debut: "Es ahora donde tenemos que poner esa marcha adelante todos juntos, porque siento que en este deporte si no lo jugamos los 15 o los 23 o los 33, cualquiera le puede ganar a cualquiera y cualquier equipo puede perder con cualquiera si no están así de juntos. Me guío más por ese lado".

Más allá de que al seleccionado de rugby aún le quedan tres partidos, Kremer sabe que el choque contra Samoa será determinante para aspirar a un pase a cuartos de final: "Ya está, ya pasó el primer partido y ahora la cabeza lo tenemos en lo próximo, sabemos que no tenemos margen de error. El comienzo con el Mundial pasado es parecido, depende de nosotros y hay que construirlo día a día, no se va a dar solo. Este grupo no va a dejar que se nos pase esta oportunidad, de eso estoy seguro. Estamos unidos, estamos preparados".

Y luego, el entrerriano agregó: "Necesitamos salir a ganar este viernes y así todos los fines de semana para llegar a la próxima con confianza y afinando ese juego que en el rugby es tan simple y a veces se hace tan complicado. Creo que cada uno va a dar la vida por el otro porque nos exprimimos tanto este tiempo que necesitamos y queremos ir por algo grande de verdad".

A pesar de que está disputando su segunda Copa del Mundo, el jugador que tuvo un exitoso paso por Jaguares resaltó la importancia en apoyarse en compañeros con experiencia: "Yo me siento muy cómodo, los entrenadores me dan una confianza muy importante, los otros jugadores más experimentados también. Pablo Matera es un tipo con quien puedo hablar mucho y siento que la tiene muy clara, me gusta su forma de pensar y me apoyo bastante en él cuando necesito algo. Lo busco y le digo 'che, qué opinas de esto o de lo otro´ y él (Matera) siempre me da su punto de vista".

Calendario y fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby

La Copa del Mundo finalizará el próximo 28 de octubre en un mes en el cual se van a disputar 48 partidos en 51 días de duración. El combinado argentino estará disputando el Mundial de Francia 2023 en el Grupo D junto a Inglaterra, Samoa, Japón y Chile. Tras la caída con los ingleses, el segundo desafío será frente a Samoa, el 22 de septiembre, en un juego que comenzará a las 12.45 (horario argentino) y se desarrollará en Saint-Étienne.

Ya para la tercera fecha, el rival a enfrentar será el conjunto de Chile en Nantes el sábado 30 de septiembre en un duelo que tendrá su inicio a partir de las 10 horas de la mañana de Argentina. Finalmente, la cuarta y última jornada será contra el seleccionado de Japón, el próximo domingo 8 de octubre, a las 8 horas de la mañana.

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.