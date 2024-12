Exdirector del Coro de la Capilla Sixtina, declarado culpable de malversación de fondos

Pope Francis leads a Mass to baptise babies in the Sistine Chapel at the Vatican

Un ex director del Coro de la Capilla Sixtina del Vaticano fue declarado culpable el martes de malversación de fondos y condenado a tres años de prisión. El reverendo Massimo Palombella dirigió el coro, uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo, de 2010 a 2019. Fue condenado en el tribunal penal del Vaticano junto con otras dos personas: Michelangelo Nardella, el exgerente del coro, y la esposa de Nardella, Simona Rossi. Los fiscales acusaron a los tres de embolsar dinero de los conciertos del coro en beneficio propio. Nardella fue condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel. Rossi fue condenada a dos años de cárcel. Palombella y Nardella fueron condenados conjuntamente a devolver unos 127.000 euros entre los dos. A Nardella y Rossi se les impuso la devolución de 153.000 euros. Las investigaciones sobre las acusaciones llevan años en curso. El Vaticano anunció por primera vez un proceso en 2018. Palombella figura ahora como director del coro de la catedral de Milán en su página web. No respondió de inmediato a una llamada telefónica y un correo electrónico en busca de comentarios. El abogado de Nardella y Rossi dijo en un comunicado que los dos planean apelar sus veredictos. "Hubo muchos puntos impugnados durante el juicio por la defensa que sin duda serán motivo de apelación", dice el comunicado. (1 dólar = 0,9524 euros) Con información de Reuters