Sorprendieron a todos.

De forma imprevista, Los Pumas homenajearon a Alejandro Sabella. Luego del trágico deceso de quien supo ser entrenador de la selección argentina de fútbol masculino, desde la Unión Argentina de Rugby le dedicaron sentidas palabras a Pachorra. Adjuntando un video en el que puede verse al difunto DT dando una charla en las instalaciones de la UAR, desde Twitter le rindieron tributo a la memoria de quien falleció en la tarde del 8 de diciembre.

"La Unión Argentina de Rugby lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de la Selección Nacional de Fútbol y envía sus cálidas condolencias a todos sus familiares y seres más queridos. Qué en paz descanses, Alejandro", fueron las palabras elegidas por la UAR para despedir a quien fue uno de los grandes valores del deporte argentino.

La polémica creció en torno a los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas. Luego de sólo portar un brazalete negro en honor a Diego Maradona, recibir una desaprobación social generalizada y hasta viralizarse tuits viejos del capitán de Los Pumas repletos de clasismo y discriminación, el homenaje a Sabella fue tomado por varios usuarios como una muestra de "hipocresía".

El enojo de algunos usuarios tras el homenaje de Los Pumas para Sabella

"No les creo nada! Hipócritas! Lo hacen para lavar culpas!", manifestó una de las personas que comentó la publicación emitida desde la cuenta oficial de la UAR. Otro usuario, en tanto, atinó a decir lo siguiente: "Por las dudas saludan a todos los que fallecen... aunque sea en Kirguistán (NdeR: país de Asia Central)".

Más allá de las polémicas, lo cierto es que Alejandro Sabella fue un ejemplo para todo el deporte argentino y mundial. El Profesor no sólo se caracterizó por tener talento para liderar equipos de fútbol: también priorizó, siempre, la formación de grupos humanos que fueran en pos de un objetivo en común. Una muestra fiel de ello fue la histórica llegada de la selección argentina de fútbol a la final de la Copa del Mundo en Brasil 2014.

Sobre este Mundial, que no se pudo dar pero que generó una unión nacional y un sentido de pertenencia con ese grupo de futbolistas, Sabella manifestó años después entre lágrimas: "Me duele en el alma... no haber podido traer la Copa para nosotros, para Argentina. A pesar de ser segundos, es una caricia al alma, me reconforta el espíritu, quiero agradecerle a cada uno de los jugadores desde el primero hasta el último que dejaron sentados los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años de campaña".