"Lloré": la sinceridad de Franco Colapinto tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

Franco Colapinto vivió el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina a la distancia, ya que se avecina el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1. Durante la entrevista con ESPN en la zona del paddock, el piloto nacional de 23 años palpitó una nueva carrera en la vigente temporada y dejó en claro qué le pasó internamente cuando observó por la televisión que el astro rosarino se marchaba de la "Albiceleste", luego de más de dos décadas.

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A pura sinceridad, el joven corredor de Alpine detalló: “Yo me emociono mucho, lloro, lloré un rato...". Entre risas y fiel a su estilo distendido, añadió al respecto: "Siempre lloro por boludeces, pero en este caso no fue una boludez, así que valió la pena llorar. Fue una tristeza grande”.

Colapinto y Messi se conocieron personalmente el 28 de abril del 2026 en el complejo de entrenamiento de Inter Miami, donde se desempeña el crack ex Barcelona, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de la F1. Luego, "Leo" fue invitado a ver la carrera en el autódromo junto con su esposa Antonela Roccuzzo y a sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8). Allí, el ex PSG disfrutó de una jornada inédita en su vida.

Messi y Colapinto se conocieron en una carrera de la F1.

Colapinto palpitó el GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1: "Recuperarse"

A la hora de analizar la antesala al comienzo de las actividades en el circuito de Marina Bay, el ex Williams hizo hincapié en “recuperarse” luego del 13° puesto en la prueba pasada en Malasia. “Tuvimos un auto muy rápido, así que no es un problema de competitividad del coche. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla. Pero todo es posible”, remarcó de hecho.

"Fran" también resaltó su evolución en relación a la carrera de la campaña pasada: “Gané experiencia y aprendí mucho en la pista. He enfrentado momentos difíciles que me han ayudado a crecer”. Con respecto a la programación del fin de semana en general, sentenció que “es divertido tener algo de buena acción el viernes también”.

Los horarios del GP de Singapur para seguir a Colapinto

Viernes

Práctica Libre: 5:30 horas de Argentina.

5:30 horas de Argentina. Clasificación Sprint: 9:30.

Sábado

Sprint: 6.

Clasificación carrera: 10.

Domingo