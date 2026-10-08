Quiénes son las seis exestrellas del fútbol brasileño involucradas en el escándalo de licencias falsas de Alejandro Mancuso

Un fuerte escándalo sacudió en las últimas horas al fútbol brasileño, con varios ex jugadores destacados involucrados en una investigación por "licencias truchas" para directores técnicos. El apuntado es el argentino Alejandro Mancuso, acusado de comercializar permisos sin cumplir con los requisitos académicos básicos: entre los perjudicados por este accionar aparecen figuras de la talla de Roberto Carlos, Thiago Silva y Felipe Melo, junto con otros futbolistas con amplia trayectoria en el gigante sudamericano.

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La investigación fue difundida por la periodista Joanna de Assis del medio brasileño UOL, disparada a partir documentación que revelaría parte de una supuesta operatoria para conseguir licencias de entrenador de manera irregular en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Según la denuncia, Mancuso habría ofrecido a distintos interesados un mecanismo denominado "trámite urgente", mediante el cual era posible acceder a las licencias C, B, A y PRO sin atravesar previamente todas las instancias de formación exigidas.

Las seis estrellas del fútbol brasileño involucradas en el escándalo de licencias falsas de Mancuso

Thiago Silva

El defensor Thiago Silva, de amplio recorrido en la Selección de Brasil y actualmente en el Fluminense, fue uno de los nombres más llamativos en el listado difundido en la investigación. A través de sus representantes de prensa, el ex Paris Saint-Germain aclaró que, si bien abonó los cursos, no ejerció el rol al no poder confirmar su autenticidad.

Según replicó UOL, "afirmó que pagó una cantidad correspondiente a la realización de cursos que no se impartieron tal y como se le había prometido". También intentó chequear ante ATFA si eran originales, pero no lo consiguió y no los utilizó.

Felipe Melo

Referente en el Palmeiras y el Fluminense, Melo reveló que, luego de darse cuenta de que el argentino podía estar metido en un negocio irregular, pidió el reembolso del monto que había abonado y tuvo éxito. "Pensé: 'Aquí hay algo que no cuadra'. Lo primero que hice fue borrarlo de mis redes sociales, porque estaba presumiendo de que era socio de la ATFA, ¿no? Y luego pedí que me devolvieran el dinero. A diferencia de muchos, yo logré esa hazaña", expresó el ex volante central.

Roberto Carlos

El histórico lateral izquierdo del Real Madrid, campeón del mundo con la 'Canarinha' en 2002, también quedó involucrado en el escándalo de las licencias truchas. Por intermedio de sus agentes de prensa, afirmó que negoció con Mancuso: recibió los permisos y el carnet por correo, aunque aseguró que no los utilizó porque "no completó el curso".

Diego Lugano

El reconocido defensor central de la Selección de Uruguay se convirtió en ídolo de São Paulo: llegó en 2003 y dos años después fue campeón del Campeonato Paulista, la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño y el Mundial de Clubes. Tras su paso por el fútbol europeo, regresó al cuadro paulista en 2016 y permaneció allí hasta su retiro en 2017. En total, disputó 175 partidos y marcó 12 goles.

Según la investigación del UOL, Lugano fue uno de los exfutbolistas que negoció con el argentino la obtención de una licencia de entrenador. El propio Lugano relató que realizó módulos teóricos por internet mediante el formato ofrecido por Mancuso, pero que no completó las clases presenciales exigidas por la formación oficial.

Diego Lugano es uno de los extranjeros más reconocidos en Sao Paulo.

Paolo Guerrero

El delantero peruano tuvo una extensa trayectoria en el fútbol brasileño y fue uno de los delanteros extranjeros más destacados de los últimos años. Llegó al país en 2012 para jugar en Corinthians, fue campeón del Mundial de Clubes de ese año y de la Recopa Sudamericana 2013 para luego ir a Flamengo, club en el que permaneció hasta 2018 y ganó el Campeonato Carioca 2017. A diferencia de otros involucrados que brindaron declaraciones a la investigación, Guerrero no pudo ser localizado para responder sobre el caso.

Dejan Petkovic

El serbio desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol brasileño y se convirtió en uno de los extranjeros más destacados de las últimas décadas: llegó a Brasil en 1997 para jugar en Vitória y luego vistió las camisetas de Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Goiás, Santos y Atlético Mineiro. Su etapa más recordada fue en el 'Fla', cuadro en el que conquistó títulos estaduales y fue una de las figuras del equipo campeón del Brasileirao 2009. Ídolo del club carioca, se retiró en 2011 e inició desde entonces una carrera como entrenador.

En las últimas horas, volvió a quedar en el centro de la escena al aparecer mencionado en la investigación sobre las presuntas licencias de entrenador falsas que habría comercializado Mancuso. En ese contexto, Petković fue señalado como uno de los compradores de esas licencias y habría advertido posibles irregularidades tras reclamar por clases presenciales que, de acuerdo con la investigación, nunca llegaron a concretarse.