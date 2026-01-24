Guerra de ídolos en el Manchester United por Lisandro Martínez: "Nos vamos a pelear"

El defensor argentino busca recuperar ritmo tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados

Así como pasa en el fútbol argentino, el inglés también cuenta con algunas situaciones que generan sorpresa entre los hinchas. En el Manchester United se está desarrollando una guerra de ídolos por la presencia de Lisandro Martínez dentro del plantel. Uno critica su altura, mientras que otro recuerda que se trata de un campeón del mundo y que se debe tener un poco más de respeto hacia su figura.

Todo comenzó hace unos días en la previa al clásico frente al Manchester City, que culminó con la victoria de los Diablos Rojos por 2-0 en condición de local. “Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red”, afirmó Paul Scholes. Una declaración que provocó revuelo y que después del encuentro recibió una respuesta contundente por parte del argentino. "Honestamente, Scholes puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede hacerlo donde él quiera. En mi casa, donde sea. No me importa", señaló.

Ambos compartieron plantel y fueron figuras de los gloriosos años del United de Ferguson.

Eso no fue lo único, porque Lisandro Martínez dejó en claro que su postura es respetar a uno de los mejores jugadores en la historia del Manchester United, pero entiende que pasó un límite. "Respeto cuando los exjugadores quieren ayudar al club, cualquiera puede hablar en la televisión pero cuando los ves cara a cara, nadie dice nada. Entonces, la verdad es que no me importa lo que digan. Solamente hago foco en mi nivel, el del equipo y yo doy todo por este club hasta el último día en el que esté", agregó.

No obstante, la polémica no culminó allí porque hubo un tercer round en donde el "Colorado" retomó las declaraciones del central y decidió redoblar la apuesta. “Intercambié mensajes de Instagram con Lisandro hace un tiempo. Estaba molesto por algo que dije, le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más”, le señaló. Pero le reconoció al jugador que su actuación en el clásico frente al Manchester City fue una de las mejores. “Cuando tenés críticas, tenés que usarlas como combustible, así que creo que tenemos algo de mérito por el partido que jugó”.

Otra leyenda del Manchester United defendió a Lisandro Martínez

Pero esta historia no quedó ahí, ya que un tercer ex Manchester United se sumó a este intercambio de declaraciones. “Estamos hablando de un campeón del mundo, que sabe cómo ganar. Hablé con él después del partido y fue claro: ahora tenemos un estándar y necesitamos impulso. La forma en la que juega es como es como persona: un tipo honesto y muy bueno para tener en el vestuario”, afirmó Rio Ferdinand. Una defensa muy clara hacia Lisandro Martínez, que está buscando recuperar su nivel después de sufrir la rotura de ligamentos cruzados en febrero del 2025. No es fácil agarrar ritmo cuando hubo un bache de inactividad por más de seis meses.

"He hablado con Martínez varias veces, por redes y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien. Tiene muchas ganas de ver cómo volver al nivel en el que estaba Manchester United. Incluso me ha invitado a tomar un café; es una esponja. Está en todo su derecho: si algo le molesta, sale y lo dice. No está diciendo ‘vení a verme a cualquier lado y nos vamos a pelear’, está diciendo ‘hablemos cara a cara si tenés un problema'", cerró el exdefensor central del Manchester United en un apoyo más que marcado al argentino.