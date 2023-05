Messi pegó el portazo en el PSG: el viaje de Leo que preocupa a los dirigentes

Lionel Messi tomó una drástica decisión en el PSG tras la derrota en la Ligue 1 ante el Lorient como local y preocupó a los dirigentes del club.

Lionel Messi tomó una drástica decisión en el PSG y pegó el portazo luego de la derrota ante el Lorient por la Ligue 1 de Francia. Este resultado complicó el presente del elenco parisino en lo que va del torneo, ya que dio lugar a que los perseguidores se acerquen a pocas fechas del final. Para colmo, el mejor del mundo nuevamente recibió una mala puntuación por parte de los medios locales por su rendimiento.

El Paris Saint Germain acumula 75 puntos en lo que va del campeonato con los que le saca 5 de diferencia al Olympique de Marsella y 9 al Lens, quienes tienen chances matemáticas de alcanzarlo con 15 en juego. L'Equipe calificó al campeón del mundo con la Selección con un 3, como sucedió anteriormente, a pesar de que es uno de los cracks del plantel. Horas después del hecho, la "Pulga" le dio un inesperado adiós al club.

Leo sorprendió a todos con un rápido viaje a Arabia Saudita, en donde es embajador turístico. Junto a su familia y con la autorización de la institución en la que viste la camiseta 30, el astro rosarino arribó al mencionado país y las autoridades lo recibieron a lo grande. El argentino subió una foto a sus redes y pasará tan sólo unos días antes de volver a los entrenamientos de cara al próximo compromiso del domingo 7 de mayo ante el Troyes.

"¿Quién pensaba que Saudí tenía tanto verde? Me encanta explorar sus maravillas inesperadas siempre que puedo #VisitaSaudi", escribió el mejor del planeta en su cuenta de Instagram. Es que no es la primera vez que Lionel dice presente allí, ya que durante 2022 también pasó tiempo con sus allegados y su excompañero del PSG, Leandro Paredes.

¿Messi vuelve al Barcelona? El presidente de La Liga rompió el silencio y despejó dudas

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, habló de la posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona en el próximo mercado de pases y lanzó una curiosa frase acerca del astro rosarino. El próximo 30 de junio finalizará el vínculo del futbolista con el PSG y, si bien su futuro es una incógnita, hay serias chances de que vista nuevamente la camiseta "Blaugrana" en la próxima temporada. Ante estos rumores, el dirigente del mencionado torneo fue contundente con su opinión.

"Si me preguntas hoy, el regreso de Lionel Messi al Barcelona es muy complicado por una cuestión de masa salarial, ya que todavía no se sabe cuánto va a cobrar si vuelve. Tendrá que haber salida de jugadores o disminución de la masa salarial para que Barcelona pueda inscribir a Messi. Tampoco sabemos cual es su sueldo. El Barcelona no es como Paris Saint Germain, que tiene un grifo de gas y de dinero muy importante", aseguró Tebas sobre esta chance.