¿Messi vuelve al Barcelona? El presidente de La Liga rompió el silencio y despejó dudas

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, habló de la posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona en el próximo mercado de pases y lanzó una curiosa frase acerca del astro rosarino. El próximo 30 de junio finalizará el vínculo del futbolista con el PSG y, si bien su futuro es una incógnita, hay serias chances de que vista nuevamente la camiseta "Blaugrana" en la próxima temporada. Ante estos rumores, el dirigente del mencionado torneo fue contundente con su opinión.

En diálogo con el medio Radio Monte Carlo, de Francia, el mandamás dio su parecer y tildó de "complicado" el regreso del campeón del mundo con la Selección al conjunto catalán. Para lograrlo, la institución tendrá que rebajar en al menos 200 millones de euros su masa salarial vigente. Dos de los máximos referentes actuales -Jordi Alba y Sergio Busquets- ya aceptaron esta medida con tal de contar con su amigo en el plantel y desde la cúpula del club ya se encargan del plan para lograr que la "Pulga" se calce otra vez la 10.

"Si me preguntas hoy, el regreso de Lionel Messi al Barcelona es muy complicado por una cuestión de masa salarial, ya que todavía no se sabe cuánto va a cobrar si vuelve. Tendrá que haber salida de jugadores o disminución de la masa salarial para que Barcelona pueda inscribir a Messi. Tampoco sabemos cual es su sueldo. El Barcelona no es como Paris Saint Germain, que tiene un grifo de gas y de dinero muy importante", aseguró Tebas sobre esta chance.

El rosarino que actualmente la rompe en el PSG es una leyenda de la institución española y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos. Sin dudas, la posibilidad de que el mejor del mundo vuelva ilusiona a más de uno y cada vez está más cerca de concretarse.

El nuevo gesto de Lionel Messi que lo acerca a Barcelona

Lionel Messi tiene cada vez más gestos que lo acercan a Barcelona y lo alejan de PSG de Francia, de cara al mercado de pases de mediados de 2023. El delantero de 35 años alimenta la ilusión de los hinchas catalanes con el correr de las semanas y hasta tuvo un lunes 24 de abril particular en todo sentido en España. Si bien el jugador no hizo declaraciones públicas, los hinchas que lo tuvieron cerca le pidieron por el regreso tras casi dos temporadas en París Saint-Germain.

Mientras los medios de comunicación locales se hacen eco de la iniciativa de la institución presidida por Joan Laporta para concretar el retorno de su máximo ídolo, "La Pulga" aprovechó algunos días libres para estar de nuevo en la Ciudad Condal. Allí cenó con su esposa Antonela Roccuzzo y con dos excompañeros como Jordi Alba y Sergio Busquets con sus respectivas parejas. También dijo presente el histórico asistente del atacante: Pepe Costa.