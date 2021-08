Lionel Messi ya es jugador del PSG

Luego de días agitados y negociaciones, finalmente Lionel Messi fue anunciado como nuevo jugador del PSG de Francia.

Lionel Messi se convirtió en jugador de París Saint Germain (PSG), según confirmaron medios españoles en la mañana de este martes. Tras días agitados, negociaciones e informaciones extraoficiales, el capitán de la Selección argentina ya tiene nuevo club y jugará junto a estrellas como Neymar y Mbappé al menos en las próximas 2 temporadas.

Jorge Messi, en un breve diálogo con La Sexta mientras ingresaba al Aeropuerto del Prat respondió a preguntas muy concretas: sobre el fichaje "La Pulga" por el PSG, Jorge respondió con un "sí". Tras ser consultado sobre quién es el responsable de que Lio se haya ido del club español contesto: "Averigüen en el club".

Para confirmar la noticia de los últimos días, el diario deportivo catalán Sport asegura que "Messi es nuevo jugador de París Saint Germain". "Ya está", titula en su portada el periódico francés L'Equipe. Desde Madrid, el diario Marca, se suma a la primicia y también lo confirma.

Para proceder a la firma del convenio, dentro de las cláusulas analizadas entre los parisinos y el entorno de Lionel Messi figuraban la explotación de los derechos de la imagen del jugador, así como el salario y otros objetivos. Según afirman desde el diario deportivo francés L'Equipe, se espera que el jugador llegue hoy a París para el reconocimiento médico y la firma del contrato por los próximos dos años, más uno opcional.

Messi será ahora compañero de su amigo Neymar; de los argentinos Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes; y de estrellas mundiales como Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verrati y Gianluigi Donnarumma, entre otros. Con ese plantel plagado de estrellas, el PSG buscará conquistar por primera vez la Champions League, un objetivo que le fue esquivo durante los últimos años al igual que a la "Pulga".

Bajo el mando del argentino Mauricio Pochettino, Messi tendrá la oportunidad de lucirse en un terreno distinto a Barcelona, que perdió jerarquía en los últimos años y estuvo lejos de contentar deportivamente al reciente campeón de América. A su vez será entrenado por un nombre que siempre suena para la Selección.

La salida de Messi de Barcelona

El jueves 5 de agosto de 2021 el fútbol mundial sufrió un terremoto de gran magnitud. Un comunicado del F.C. Barcelona dejó a todos atónitos al anunciar que las negociaciones con Messi para renovar su contrato no pudieron cerrarse. Según el club no fue posible resolver los "obstáculos económicos y estructurales" para la renovación del contrato, informó la institución catalana, lo que significó un tiro por elevación contra las políticas de fair play financiero del fútbol español que limitan las posibilidades de contratación de los clubes.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española)", informó el club en un comunicado.

Y concluyó: "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del Club".

De inmediato, los rumores y teorías sobre el futuro de Messi y su destino comenzaron a circular. Sin embargo, la única opción que se mantuvo con fuerza fue la del PSG. En el medio se sugirieron clubes como Manchester City, Manchester United y Tottenham, entre otros.

Si bien se mantuvo alguna esperanza de que Lionel siguiera en Barcelona durante las primeras 24 horas, todo terminó de derrumbarse con las conferencias del presidente Joan Laporta y del propio Messi. "¿Posibilidades de cambiar la situación y volver a fichar a Messi? No quiero dar falsas esperanzas. Teníamos fecha límite porque la Liga empieza pronto... ahora Messi puede mirar otras opciones”, sentenció el dirigente.

Horas más tarde, la "Pulga" también habló y fue tajante. “Es muy difícil para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado”, señaló muy conmovido.

Y enfatizó: "Es muy difícil, estaba convencido que iba a seguir acá. Ojalá en algún momento pueda volver a ser parte de este club y pueda aportar para que siga siendo el mejor del mundo. Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, porque hice todo lo posible. Se dijeron muchas cosas que no son verdades. Siempre fui de frente con el socio y el aficionado culé. Fui transparente desde el primer momento. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera, pero no todo lo que dijeron es cierto”.

Mientras en España se gestaba la despedida y la "Pulga" era el anfitrión de una cena con sus amigos del club y los streamers Ibai Llanos y Coscu, en Francia la ansiedad por la llegada del argentino fue creciendo.

Los rumores de las redes se reforzaron con un mensaje del hermano del Emir de Qatar, que es dueño del club francés. Tras compartir diferentes fotos editadas, donde se observa a Leo Messi con la camiseta del París, hizo estallar la bomba: "Las negociaciones concluyen oficialmente, se anunciará más tarde".

En las calles parisinas comenzó a palpitarse el arribo de Messi y durante gran parte del lunes, fanáticos se agolparon en las inmediaciones del club y del aeropuerto por el que el crack podía llegar. Sin embargo, el argentino retrasó su llegad y el fervor se mantuvo

Finalmente, la confirmación del club abrió una nueva era: La revolución francesa de Messi ya comenzó.