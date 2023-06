Le atajó un penal a Lionel Messi en la Selección Argentina y ahora teme por su vida: "Muriendo"

Un jugador que le atajó un penal a Lionel Messi en la Selección Argentina ahora la pasa muy mal en el fútbol y hasta teme por su vida. Incluso, recordó que sintió que se estaba "muriendo" en la cancha.

Un jugador que le atajó un penal a Lionel Messi en la Selección Argentina reconoció que una vez temió por su vida dentro de la cancha. Con muchos detalles acerca de lo sucedido, recordó que sus ojos estaban "completamente blancos" en pleno partido y que se vio obligado a pedir un médico de manera urgente.

El protagonista de esta historia es nada menos que Wojciech Szczęsny, arquero de Juventus de Italia y de la Selección de Polonia, quien le contuvo un disparo desde los doce pasos al capitán de "La Albiceleste". El futbolista de 33 años y 1.95 metro se destacó en el tercer partido de la primera ronda del Mundial de Qatar 2022 en el Grupo C, cuando el encuentro todavía estaba 0-0. Igualmente, "La Scaloneta" luego se impuso por 2-0 con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El drama de Szczęsny, que le atajó un penal a Messi: "Hay algo mal en mi corazón"

Uno de los peores momentos en la carrera del guardavalla sucedió el 13 de abril de 2023, cuando tuvo que salir del campo sobre el cierre del primer tiempo en el partido frente a Sporting Lisboa de Portugal, por la ida de los cuartos de final de la Europa League. En el choque en Turín, Mattia Perin lo reemplazó porque el polaco comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho, algo similar a lo que le ocurrió a Sergio "Kun" Agüero en Barcelona.

Dos meses y medio después de aquello, el ex-Arsenal de Inglaterra repasó en el diálogo con el canal de Youtube Foot Truck: “Estaba por ejecutarse un tiro de esquina antes de que tuviera un ataque de pánico". "Le dije a Arek (Milik, su compañero): ‘Llama al médico porque hay algo mal con mi corazón’. Arek me miró y en ese momento sacaron el corner. Luego pasaron unos tres o cuatro minutos, el balón volvió a salir al corner y para entonces mis ojos estaban completamente blancos”, detalló con relación al cotejo que culminó con la victoria de su equipo por 1-0.

El arquero de Juventus y de Polonia temió por su vida en pleno partido.

Al mismo tiempo, Szczęsny contó que le dijo al mediocampista Manuel Locatelli “que necesitaba un médico". "Me dijo ´después´, me miró y vio que tenía lágrimas en los ojos... Ni siquiera me preguntó algo más, pero cuando lo llamé, inmediatamente llamó al médico porque sabía que algo estaba mal”, puntualizó el europeo. Con el recuerdo aún fresco y crudo, el portero remató: “Pensé que me estaba muriendo en el campo. Sentí un latido muy fuerte del corazón. No rápido, no sentí ninguna arritmia, pero sí un latido muy fuerte”.

Los números de Szczęsny en Juventus