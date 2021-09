Brasil vs. Argentina: el motivo por el que Lionel Messi usó una pechera de fotógrafo

Luego de la suspensión del partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Lionel Messi volvió a la cancha con la pechera de un fotógrafo. Enterate las razones.

La imagen que sin dudas recorrió el mundo más allá del escándalo en Argentina vs Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 fue la de Lionel Messi vistiendo la pechera de un fotógrafo. Tras la charla con su excompañero del Barcelona, Dani Alves, el 10 de la Selección retornó al campo de juego con una prenda para nada habitual, dio que hablar y tuvo sus razones.

Pero una vez que salió del vestuario y se dirigió a hablar con Tite y Neymar, lo que todo el mundo se preguntó fue ¿Por qué con esa pechera? La respuesta es que en medio del escándalo que se llevaba dentro de la cancha, la "Pulga" intercambiaba con Alves la camiseta y una vez que volvió al campo de juego lo hizo con otra prenda que no fue precisamente de la Selección Argentina.

La mencionada corresponde al fotógrafo que acompaña a la "Albiceleste", Tato Pagano (@tatografías). Se la brindó a Lionel Messi en principio para que no pase frío, y por otro lado para que el árbitro Jesús Valenzuela no le muestre la tarjeta amarilla por salir con el torso desnudo. Y como no podía ser de otra manera comenzó a ser furor en todas las redes sociales.

A los pocos minutos de la vuelta del 10 al campo de juego la prenda ya estaba "en venta" en el sitio por excelencia de internet. Entre $5.000 y $10.000 fueron los primeros precios. Claro está que no era la original ni mucho menos, pero ante el furor que generó el argentino no perdió el tiempo para hacerse viral en redes.

Lo fue tanto para la gente como para el resto de sus compañeros y amigos. Dani Alves compartió una foto en su historia de Instagram con la leyenda: "Creo que estamos bien de fotógrafo, ¿no?". También se hizo viral la reacción de Paulo Dybala riéndose de la particular pechera que usó el flamante refuerzo del Paris Saint Germain.

A esperar la definición del escándalo

Más allá del divertido momento lo importante ahora es saber qué sucederá con los puntos de este partido y la decisión que tomará la FIFA al respecto. La entidad madre del fútbol mundial expuso un comunicado sin aclarar mucho: "La FIFA puede confirmar que, tras una decisión de los árbitros, el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 Brasil vs. Argentina ha sido suspendido. Se darán más detalles a su debido tiempo".

Lo que se le viene a la Selección

Este jueves 9 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Monumental, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir por la senda victoriosa cuando se enfrente a Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La "Albiceleste" no contará con los argentinos que juegan en la Premier League como lo son Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero.

La buena noticia es que, tal como lo confirmaron semanas atrás, habrá público en el partido. El Gobierno nacional lo oficializó y como prueba piloto el partido contará con un 30% de aforo respecto a la capacidad máxima del estadio; en este caso podrán asistir alrededor de 21 mil personas. A partir de este martes comienza la venta de 17 mil entradas que serán destinadas al público general mientras que las 4 mil restantes serán de protocolo.