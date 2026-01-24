La primera polémica: ¿Independiente Rivadavia ganó con un gol fantasma?

Las diferentes tomas exponen que la pelota no habría traspasado la línea blanca.

El inicio del Torneo Apertura llegó con una polémica que rápidamente comenzó a ser analizada en las redes sociales: el gol que le entregó la victoria a Independiente Rivadavia frente a Atlético Tucumán en la provincia de Mendoza. Son muchos los que sostienen que el balón no cruzó la línea del arco, pero dependiendo del ángulo de visión es posible determinar que atravesó la marca en el césped.

El partido contó con varios puntos de atención. En una primera mitad bastante atractiva, Matías Fernández abrió el marcador a los nueve minutos para los locales, mientras que Leandro Díaz decretó el empate parcial de penal. Al regreso del vestuario, se desató una fuerte lluvia con viento que luego fue acompañada por la caída de granizo de tamaño considerable que obligó a la suspensión momentánea de la acción. Aunque no fue lo único, porque un corte de luz obligó a extender aún más la reanudación de lo que quedaba del encuentro.

El juez de línea en todo momento convalidó el gol debido a su posición en el banderín del córner.

Y faltaba un elemento más que desató el asombro tanto de los hinchas presentes como de los televidentes. "Primer escándalo del año. Bryan Ferreyra cobró un gol donde la pelota no entró y la jugada viene de una falta que no existió y el árbitro inventó", expresó el periodista Esteban Edul en su cuenta de Twitter. Lo particular de la acción es que Hugo Colace, entrenador del conjunto tucumano, reclamó de gran manera que hubo una infracción contra su arquero, que estaba tendido en el arco en la previa del tanto de Alejo Osella.

Repasando las imágenes de la jugada, se ve que el juez de línea se encuentra muy bien ubicado al punto que está parado en el banderín del córner observando la posición de la pelota. El hecho que haya salido disparado hacia la mitad de la cancha permite entender que vio cómo ingresó. Mientras que la cámara de televisión deja una duda y pareciera que el balón no cruzó del todo. Aunque la ubicación del dispositivo no es paralela al campo de juego y esto altera el resultado final que se obtiene. Un detalle que la Liga Profesional le debe exigir a los canales de transmisión para disminuir el margen de error en la decisión que el VAR comunica.

No obstante, la repetición que TNT Sports difundió en sus redes sociales agranda la polémica y provoca ciertas dudas sobre la decisión que la terna arbitral convalidó. La cámara de la señal se encuentra detrás del arco de Atlético Tucumán y pareciera que la pelota no habría ingresado del todo. Es importante recordar que el gol solo se convalida en caso de que el esférico haya traspasado de manera completa la línea blanca.

Resultados de la primera fecha

Jueves 22 de enero

Aldosivi 0 – Defensa y Justicia 0 (Interzonal)

Unión 0 – Platense 0 (Zona A)

Banfield 1 – Huracán 1 (Zona B)

Central Córdoba 0 – Gimnasia (Mza.) 1 (Zona A)

Instituto 0 – Vélez 1 (Zona A)

Viernes 23 de enero

San Lorenzo 2 – Lanús 3 (Zona A)

Independiente 1 – Estudiantes 1 (Zona A)

Talleres 2 – Newell’s 1 (Zona A)

Independiente Rivadavia Mza. 2 – Atlético Tucumán 1 (Zona B)

¿Cómo sigue la agenda de la primera fecha?

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro: Nicolás Ramírez 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro: Leandro Rey Hilfer 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Domingo 25 de enero