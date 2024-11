Cappa reapareció de cara a la nueva definición entre Vélez y Huracán: "Ganar legamente"

Ángel Cappa dejó en claro su postura sobre la posibilidad de que haya una definición entre Huracán y Vélez por la Liga Profesional de Fútbol en la última fecha.

La Liga Profesional de Fútbol entra en una recta final apasionante y Ángel Cappa, reconocido hincha y exentrenador de Huracán, analizó la posible definición entre el club de sus amores y Vélez, puntero del torneo, con un fuerte mensaje. Además, trazó un paralelismo con el recordado partido del 2009, que con polémica se llevó el "Fortín".

“Si el torneo se define en la última fecha con Vélez no sería una revancha, ya pasó aquello. Esto es 15 años después, no tiene nada que ver. Me gustaría que Huracán sea campeón antes que eso”, comenzó diciendo "Angelito", en una entrevista con DSports Radio (FM 103.1), sobre la chance de que exista otra definición en la última fecha como ocurrió en el Clausura 2009, en el que los de Liniers se consagraron campeones luego de varios errores del árbitro Gabriel Brazenas, incluida una falta no cobrada que terminó en el gol de Maximiliano Moralez que definió el certamen.

En el mismo sentido, el ex-DT, de 78 años, agregó sobre el mismo tema, que 16 años después aún da que hablar: "Si hubiera sido una derrota con un equipo que se lo merecía, sí. Vélez jugaba muy bien al fútbol y podía ganar legamente, pero no fue así. Si te roban, el dolor dura mucho más". Cappa, que se retiró de la actividad profesional, dejó en claro que es una situación totalmente distinta a la de aquel año, que no tiene sentido comparar y remarcó su deseo: "Esperemos que, si se repite, sea al revés. La herida no sanó nunca".

Fernando Niembro habló en TV Pública y destruyó a Diego Latorre: "Un boludo"

Una insólita situación se vivió en la Tv Pública por una entrevista a Fernando Niembro, el reconocido periodista de deportes y comentarista de, entre otros, Mariano Closs. En la charla, en pleno comentario, destruyó a "Gambetita" y a Rubén "Mago" Capria, del cual dijo que eran "dos boludos".

En una entrevista con la TV Pública, Niembro reveló que en el momento en el que estaba al aire en Telefe, con el programa El equipo de Primera, vivió una situación cardíaca tras un fuerte dolor en el pecho. "Yo sentía un dolor muy fuerte en el pecho y me dolía mucho, pero estaba al aire. Y miré a mis dos costados. Ahí vi que estaba Latorre y Capria, en ese momento los vi y dije: 'Tengo que seguir porque estos dos boludos no pueden conducir el programa"'-

En este punto, Niembro tiene una larga trayectoria como conductor y comentarista de fútbol. En la década del ’80 integró el programa radial Sport ’80 en Radio Mitre junto a Diego Bonadeo, Néstor Ibarra, Roberto Eguía y Adrián Paenza. Por otro lado, también tuvo un paso por "De una con Niembro" y fue integrante de los equipos periodísticos que brindaron la cobertura televisiva en los Mundiales de Fútbol FIFA de 1998, 2002 y 2010.

En su incursión política, fue secretario de Prensa y Difusión en los años 1990-1991 y vocero del expresidente Carlos Saúl Menem. También, en 2015, estuvo cerca de ser candidato en la lista del PRO de María Eugenia Vidal, pero se tuvo que bajar por denuncias de corrupción.