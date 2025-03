¿Cómo se divide la cuenta en una cena con amigos?

Cómo dividir la cuenta en una cena con amigos.

Las reuniones con amigos en un restaurante o en un hogar pueden transformarse en un momento tenso al sacar la billetera y afrontar la cuenta. Muchos no saben cómo llevar a cabo la repartición de los gastos y esto puede dar lugar a confusiones que no saber cómo afrontarlas y resolverlas podría generar desconfianza dentro del grupo.

Muy distinta es una cita, donde una persona puede hacerse cargo de pagar lo que se consumió o repartir en caso de que se hayan hecho pedidos muy particulares. La reunión de un grupo de amigos o de amigas es algo totalmente distinto, porque por lo general se trata de que todos aporten un poco para cancelar la cuenta de lo que se comió y tomó.

"Si piden empanadas con sus amigos, a la hora de pagar, ¿pagan la cantidad que cada uno comió/pidió o dividen en partes iguales el total?", expresó QuimeyHerrera01, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una pregunta que generó muchos comentarios y en ellos se pudo apreciar que no existe un consenso sobre cómo debe llevarse a cabo el pago de la cuenta.

"Es buen parámetro para decidir si me cae bien o mal una persona, si a la primer juntada quiere pagar solo lo que consumió automáticamente lo detesto", expresó un hombre. "En mi caso yo me puedo llegar a comer hasta 6 empanadas si tengo hambre. Mis amigas capaz se comen solo 2. No tendría sentido que todos paguemos lo mismo", agregó una mujer. "Partes iguales es lo que corresponde", se sumó un tercero. "Depende, en general cada uno pide y paga las que va a comer, sobre todo porque algunos comen 4 y algunas solo 2. Ahora, si fuese pizza o alguna otra comida, en partes iguales y listo", comentó una persona más.

Las respuestas se encuentran repartidas debido a que así como algunos señalan que debe pagarse en partes iguales el pedido de la comida, otros consideran que no es justo en caso de que alguien haya tenido un consumo considerable contra uno que no lo tuvo.

