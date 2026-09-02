Las Leonas contaron la dura realidad que atraviesan: "Viendo si llegábamos a fin de mes

Las Leonas volvieron al país como campeonas del mundo, pero las jugadoras expusieron las dificultades económicas del equipo.

Las Leonas volvieron a la Argentina después de consagrarse campeonas del mundo en hockey, pero el festejo quedó atravesado por una realidad que pocas veces aparece detrás de los grandes logros deportivos. Julieta Jankunas y Lara Casas contaron las dificultades económicas que enfrentan las jugadoras y dejaron una frase que resume el escenario: "Algunas estábamos viendo si llegábamos a fin de mes”.

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El título mundial conseguido en Países Bajos-Bélgica por el seleccionado femenino de hockey las puso, nuevamente, en lo más alto del hockey internacional. Sin embargo, en el anverso de las medallas, los festejos y el reconocimiento existe una situación económica que las propias protagonistas decidieron hacer pública.

En el programa F90 de ESPN, Jankunas y Lara hablaron sobre las condiciones en las que las jugadoras desarrollan su carrera. La delantera de Hacoaj fue contundente al explicar que gran parte del recorrido de una deportista de alto rendimiento se sostiene con esfuerzo personal y familiar.

“Es 90% a pulmón. Tenemos una beca, que nosotras abrimos la cuenta y no sabemos cuándo va a aparecer. Un par de meses antes de ir a jugar el Mundial, nosotras estábamos viendo si llegábamos a fin de mes”, explicó Jankunas al referirse a la situación económica de las integrantes del seleccionado.

La situación, además, choca con una percepción instalada alrededor de Las Leonas. El éxito deportivo y la exposición que alcanzaron durante años llevó a que muchas personas imaginaran que las integrantes del seleccionado tienen una realidad económica privilegiada.

La propia Jankunas se encargó de desmentir esa imagen: “En un momento se generó como que éramos ‘millonarias’ y la realidad es que cero. Hay muchos papás nuestros que han ido recontra a pulmón”. La realidad también se extiende al ámbito de los clubes. Las integrantes de Las Leonas no solamente deben afrontar los gastos propios de una carrera deportiva de alto rendimiento, sino que, en muchos casos, tienen que pagar para poder jugar. “Todas las jugadoras que jugamos acá, pagamos para jugar en los clubes. Pagamos cuota, uniforme, tercer tiempo”, señaló Jankunas.

El testimonio permite dimensionar una contradicción que atraviesa el deporte argentino en el alto rendimiento: mientras Las Leonas representan al país en los principales escenarios internacionales, muchas de sus integrantes continúan afrontando gastos para sostener su actividad cotidiana.

La jugadora de Hacoaj también puso el foco en el acompañamiento familiar. En ese sentido, destacó el esfuerzo realizado por los padres de muchas integrantes del seleccionado para que pudieran desarrollar sus carreras deportivas.

Victoria Sauze también expuso las dificultades

Los dichos de Jankunas y Casas no fueron un caso aislado. Un día antes, Victoria Sauze había contado una situación similar durante una participación en el streaming de Olga.

La integrante de Las Leonas explicó que algunas instituciones ofrecen beneficios a las jugadoras que forman parte del seleccionado o que participaron en Juegos Olímpicos. Entre esas ayudas aparecen la posibilidad de no pagar la cuota social o recibir una beca dentro del club.

Pero, según Sauze, se trata de excepciones que no modifican el panorama general. “Acá en los clubes las jugadoras pagamos para jugar. Hay algunos clubes que te becan o te liberan de la cuota por ser jugadora de selección o ser olímpica, lo cual es una ayuda linda, pero estamos lejos de cobrar como se imagina la gente. Al contrario: pagás la cuota de socio y, en algunos casos, una cuota aparte por el deporte".

Una beca que no alcanza para el alto rendimiento

Las jugadoras reciben una beca del Estado a través del Enard, un ingreso que representa una ayuda fundamental para quienes integran el seleccionado. Sin embargo, Sauze explicó que ese dinero resulta insuficiente frente a las necesidades de una deportista de alto rendimiento.

"Para empezar, hay diferencia en la infraestructura. Las canchas en las que entrenamos en el Cenard son completamente diferentes a las que competimos internacionalmente. Son canchas que ya tienen más de 10 años. Incluso hay clubes de Buenos Aires que tienen mejor calidad de sintético que la cancha del Cenard", expresó.

Los fines de semana aparecen los partidos y, con ellos, nuevas necesidades: descanso, alimentación adecuada y traslados. También existe un factor que muchas veces queda fuera de la mirada del público: la ubicación del lugar donde vive cada deportista. Para sostener semejante rutina, estar cerca de los entrenamientos permite reducir los tiempos de viaje y sumar horas de recuperación.

“Necesitás descansar, alimentarte bien y vivir en una zona cerca del entrenamiento para sumar horas de descanso”, explicó Sauze. La jugadora fue clara respecto de la situación: la beca no alcanza para cubrir todo lo que exige una carrera de este nivel. Por eso, las integrantes del seleccionado deben buscar otras formas de financiamiento y apoyo.