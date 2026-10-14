Qué le pasó a Sebastián Villa en Boca: chau Talleres y en duda ante Vasco Da Gama

Sebastián Villa sufrió una lesión a los pocos minutos de ingresar en Boca Juniors contra Vasco da Gama, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026. El delantero colombiano que entró con el "Xeneize" 1 a 0 abajo contra los brasileños tuvo una molestia al poco tiempo y ahora está descartado para jugar ante Talleres, además de quedar en duda para la vuelta en Brasil. Según informó Augusto César, periodista de ESPN, el conflictivo atacante tiene un esguince de tobillo y todo indica que en las próximas horas le harán estudios.

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El atacante con pasado en Independiente Rivadavia de Mendoza que regresó al elenco de La Ribera este año ocupó el lugar de Williams Alarcón a los 13 del complemento pero no pudo dar vuelta la historia. Para colmo, se lo notó sentido poco después y más allá de eso no se retiró del verde césped de La Bombonera. De hecho, continuó y tuvo algunas situaciones para empatar el encuentro que los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena terminaron perdiendo por 1-0 en su casa.

Ahora, Boca tendrá que enfrentar a Talleres de Córdoba para ir por un nuevo triunfo en el Torneo Clausura tras el empate ante Instituto en Córdoba y lo hará sin Villa. Además, por precaución todo indica que el cuerpo técnico no lo arriesgará aún tenga chances de estar en cancha contra la "T". Luego, el próximo martes 20 de octubre visitarán a Vasco Da Gama por la vuelta y para buscar revertir el resultado con el objetivo de meterse en la final de la Sudamericana.

Augusto César confirmó la lesión de Sebastián Villa en Boca

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El duelo en el que el conjunto brasileño -que ganó 1 a 0 en la ida- será local ante el "Xeneize" para buscar un lugar en la final del certamen continental tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre desde las 21.30. Hasta el momento, todos los caminos conducen a que será en el Maracaná, aunque todavía no está confirmado oficialmente.

Lo que sí se sabe es que el vencedor se medirá ante el que gane en la serie Montevideo City Torque de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

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