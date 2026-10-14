Uno por uno: los puntajes de Boca en la caída ante Vasco Da Gama por Copa Sudamericana

Uno por uno: los puntajes de Boca en la derrota ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana. Cómo jugó Boca ante Vasco en La Bombonera.

Boca Juniors cayó por 1 a 0 ante Vasco Da Gama por la ida de semifinal de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena intentó hasta el final, no pudo igualar y ahora deberá buscar la clasificación en Brasil.

{{{htmlAmp}}}

Los puntajes de Boca en la agónica clasificación ante Racing por Copa Argentina

Álvaro Montero (5): el colombiano tapó una pelota que se metía abajo en los primeros minutos. No tuvo responsabilidad en el gol.

Leandro Lozano (6): fue uno de los pocos que intentó ser profundo por las bandas y desniveló. Le faltó ser preciso en los centros cuando llegó al fondo.

Lautaro Di Lollo (5): se lo vio inseguro para jugar con los pies y por una mala entrega, presionado, vino el gol de Vasco. En el segundo tiempo mejoró para apagar las contras.

Facundo Herrera (5): cumplió en los mano a mano contra delanteros rápidos. Pero en el gol de Vasco no pudo conectar el centro.

Lautaro Blanco (6): Volvió a ser de lo más peligroso de Boca. Se mostró por la banda y envió buenos centros que no llegaron a destino.

Milton Delgado (5): hizo el desgaste de siempre y fue una rueda de auxilio en toda la cancha. Sin embargo, no pudo conectar pases de mitad de cancha hacia adelante.

Williams Alarcón (5): fue prolijo para manejar las salidas desde el fondo. Sin embargo, no gravitó en la presión y no pudo profundizar con pases para romper la línea de volantes.

Santiago Ascacibar (5): Buscó ser una opción en el ataque llegando desde atrás y tuvo un remate en el travesaño. No influyó en la gestación de juego.

Carlos Palacios (4): Intentó ser la manija del equipo ante la ausencia de Paredes jugando de enganche. Pero estuvo muy alejado de las zonas de peligro y no logró poner en situación de riesgo a los delanteros

Leonel Flores (6): Mostró la personalidad de siempre para encarar por las bandas, aunque estuvo apurado y perdió algunas pelotas por buscar el uno contra uno.

Enner Valencia (5): estuvo participativo, marcado diagonales y presionando a la defensa. Sin embargo, no contó con chances claras de gol.

Sebastián Villa (5): Ingresó a los 57 por Alarcón y enseguida generó peligro desde el extremo izquierdo.

Miguel Merentiel (5): el uruguayo entró a los 65 minutos, tras la expulsión de Gómez en Vasco. Tuvo una chance sobre la hora, pero su remate dio en un defensro cerca de la línea.

Ángel Romero (): entró a los 86 y se movió por todo el frente de ataque, pero no tuvo jugadas destacadas.

El gol de Vasco Da Gama vs. Boca que sorprendió en La Bombonera

A los 25, después de haber contado con una chance clara que Álvaro Montero despejó, Vasco da Gama insistió y llegó a la apertura del marcador. Después una buena jugada colectiva, un centro quirúrgico desde la izquierda llegó a la altura del penal y Adson cabeceó para meterla en el segundo palo, dejando sin chances al arquero colombiano.