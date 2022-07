Las Leonas subcampeonas del mundo: más de 20 años en la elite

La Selección Argentina de hockey femenino volvió a cumplir una actuación destacada. Una vez más se subió al podio y, de esta forma, cumplió con su segunda medalla grande en dos torneos consecutivos. Un desafío que ya se hizo costumbre.

Las Leonas no pudieron ante Países Bajos y se quedaron en las puertas de ser campeonas del Mundo. El conjunto argentino, esta vez dirigido por Fernando Ferrara, llegó a la final, pero cayó en el encuentro decisivo. No obstante, la derrota no se choca con un hecho que se construyó a lo largo de los últimos 20 años: la selección argentina femenina de hockey sobre césped ya lleva mas de 20 años en la elite del deporte.

Una vez más, Las Leonas se chocaron contra la gran bestia negra de su historia: Países Bajos. Esta última selección fue la que le ganó en la final de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A esto se le suma, por supuesto, la victoria holandesa en las semifinales de Atenas 2004, en la final de Londres 2012 y en los cuartos de final en Rio 2016.

Más allá de la tristeza de haber perdido ante el conjunto europeo, el combinado nacional de hockey femenino mantiene una extensa tradición de finales y logros. Las Leonas se mantienen en la elite y, por otro lado, es la Selección Nacional que más veces repitió podios, medallas y títulos en los últimos 20 años. El gran inicio de estos ciclos fue sin duda cuando apareció el símbolo de Las Leonas: Sidney 2000. En aquel Juego Olímpico, el conjunto nacional, alcanzó por primera vez la medalla de plata al perder, en la final, contra Australia.

Sin embargo, el proceso se mantuvo y desde allí, en adelante, construyó una superioridad con respecto a las Selecciones americanas, pero más allá de eso, empezó a generar una identidad que las mantuvo en la elite del deporte. En los últimos 20 años, Las Leonas consiguieron dos títulos del Mundo: en 2002 y en 2010; una Liga Mundial (en 2015) y la reciente Hockey Pro League en la que se se convirtieron en las ganadoras absolutas. Por otro lado, el oro olímpico sigue como la única cuenta pendiente de Las Leonas: 2002, 2012 y 2020, quedaron como medalla de plata.

El adiós de Belén Succi

Succi tiene 36 años y ya participó en varios Juegos Olímpicos. En Beijing 2008, por ejemplo, solo atajó en uno de lso encuentros: ante Nueva Zelanda. Desde ahí, en adelante, el arco fue solo suyo, aunque hubo un período en el que priorizó a su hijo. En 2012 se alejó del hockey para ser mamá y cuidar a su hijo Juan Bautista en sus primeros meses de vida. Eso la alejó de los Juegos de Londres 2012. Nueve años más tarde, en plenas vacaciones de invierno, su hijo le hizo una videollamada a su mamá que acababa de terminar de jugar. Esa imagen, repleta de emoción y, por qué no, de privacidad también se viralizó: “Apúrese señor que llega tarde al colegio. Vamos. Pique corto”.

Después de lo que fue el gran trabajo en los Juegos Olímpicos. Succi decidió que iba a dejar Las Leonas después del Mundial, tras un gran torneo, el conjunto argentino se quedó con la medalla de plata y, finalmente, la arquera se retiró pero con algo que le llenó el alma: fue elegida la mejora arquera del torneo.