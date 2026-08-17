Lanús vs. Independiente protagonizan el partidazo del día: dónde verlo de manera legal

Independiente visita este lunes 17 de agosto, feriado, a las 17 horas a Lanús por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino. Un encuentro que agarra al Rojo en medio de una profunda crisis deportiva e institucional, luego de lo que dejó la salida de Gustavo Quinteros después de la goleada sufrida por 4 a 0 frente a Atlético Tucumán por Copa Argentina y con una dirigencia sumamente cuestionada por los hinchas, en vísperas de lo que serán este año las elecciones.

En medio de toda esta situación, la comisión directiva se movió rápido y realizó una apuesta fuerte frente a un contexto de urgencias: eligió sorpresivamente al brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera como nuevo entrenador, que asumirá los entrenamientos desde el martes. Por lo pronto, para enfrentar al Grana quien estará a cargo del equipo será la dupla técnica de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, actuales directores técnicos de la reserva.

Por dónde ver Lanús vs. Independiente de manera legal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Independiente y Lanús de este lunes 17 horas será transmitido por TNT Sports.

La llegada de Jadson Viera a Independiente

Este sábado Independiente oficializó la llegada de Jadson Viera tras echar a Gustavo Quinteros. Arriba al club con un contrato de un año y una cláusula de salida unilateral a fin de año, para que en caso de querer romper el vínculo con el entrenador la nueva comisión directiva tenga la herramienta para hacerlo. Un técnico que hará su debut en el fútbol argentino, después de un breve paso como jugador por Lanús.

Viera tiene breves experiencias como entrenador. Primero en Boston River, en donde logró hacer una buena campaña que lo llevó al tercer puesto del campeonato uruguayo y jugar Copa Sudamericana. Y después tuvo un paso por Nacional de Montevideo, donde arrancó ganandole una final a Peñarol y saliendo campeón, pero un mal arranque lo dejó afuera del club en poco tiempo.

Jadson Viera, el elegido por la dirigencia.

Así sale Independiente contra Lanús

De cara a lo que será el duelo ante el Grana, Matheu no haría grandes cambios y saldría con Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; y Gabriel Ávalos. Octavo en su zona con seis puntos, ganar hoy le permitiría a Independiente volver a acomodarse en la tabla.