La madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, obtiene el visado para ver a su hijo en el Mundial

La madre de Vozinha viaja a Estados Unidos tras resolverse el problema de su visado

La madre del portero de Cabo Verde, Vozinha, podrá por fin ver jugar ‌a su hijo en ‌el Mundial tras recibir el visado para viajar a Estados Unidos, después de que él revelara entre lágrimas que ella se había perdido su gran actuación frente a España debido a problemas con el viaje.

Vozinha fue elegido mejor ​jugador de Cabo ⁠Verde en el primer partido de la ‌selección africana en el torneo, tras realizar ⁠siete paradas que aseguraron ⁠un sorprendente empate a 0-0 ante la campeona de Europa, España, en Atlanta.

Pero la alegría del portero de ⁠40 años se vio empañada cuando reveló ​que su madre, Ana Candida ‌Evora, no había podido presenciar ‌su destacada actuación debido a un problema ⁠con el visado.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos intervino después de que su emotiva revelación se hiciera viral, y sus responsables afirmaron ​que ‌su equipo de visados en Praia estaba en estrecho contacto con Evora y le estaba prestando los servicios necesarios antes de confirmar la autorización para viajar.

"De acuerdo ⁠con todas las políticas, procedimientos y normas, adelante con el viaje para el partido", dijo a periodistas un funcionario del Departamento de Estado.

Evora podrá ahora ver a su hijo cuando Cabo Verde se enfrente a Uruguay en su segundo partido de la ‌fase de grupos del Mundial, que se disputará el domingo en Miami.

Cabo Verde era uno de los muchos países cuyos ciudadanos tenían que depositar un pago de hasta 15.000 dólares para entrar en ‌Estados Unidos en el marco de la amplia campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, pero ese requisito ‌se eliminó ⁠posteriormente para los poseedores de entradas para el Mundial.

Sin embargo, los elevados costos ​habían obligado a Evora a descartar la posibilidad de viajar a Atlanta.

Con información de Reuters