Kevin Ramírez vs. Jonathan Kogasso en Italia por un título internacional de boxeo: cuándo es, hora y cómo verla online

Kevin Ramírez se enfrenta a Jonathan Kogasso, congoleño radicado en Italia y va en búsqueda del título internacional bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El joven oriundo de Wilde que ya dejó su huella en el boxeo argentino siendo campeón del Grand Prix en Arabia Saudita ahora irá por la gran chance de su carrera para acercarse al cinturón mundialista. A su vez, a nivel nacional será la vuelta del deporte de los puños a Telefe, algo que no ocurría hace ya tiempo.

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Cuándo es la pelea Kevin Ramírez vs. Jonathan Kogasso por el título internacional de boxeo: hora, TV y cómo verla online

El duelo entre el argentino y el congoleño tendrá lugar cerca de las 17 horas del sábado 18 de septiembre en nuestro país. La transmisión por parte de Telefe comenzará a las 16.45 desde la Trinita d'Agultu e Vignola de Cerdeña, Italia y estará a cargo de Osvaldo Príncipi como relator con los comentarios tanto de Martín Coggi -hijo de Juan "Látigo" Coggi- como de Ignacio "Nacho" Juliano.

Kevin Ramírez pelea vs. Jonathan Kogasso en Italia

Cómo llega Kevin Ramírez a la pelea vs. Jonathan Kogasso

El nacido en Wilde viene de ser campeón en Arabia Saudita en 2025 en un torneo inédito y además lleva un récord invicto de 12 victorias (4 por KO) con dos empates. En cuatro años de carrera supo ganar el título sudamericano, como también el latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la disivión crucero. A su vez, entre los pesados brilló en suelo saudí coronándose y consiguiendo algo histórico para su vida que le dio la chance de estar a un paso del cinturón mundialista.

Por otro lado, Kogasso tampoco acumula derrotas en el profesionalismo y tiene un total de 19 victorias de las cuales 11 fueron por la vía rápida. Sin dudas, es un desafío difícil para el bonaerense pero, teniendo en cuenta lo hecho hace meses atrás, es firme candidato a ganar en suelo italiano. Un detalle no menor es que será visitante ya que el africano está radicado allí, donde hizo todas sus presentaciones arriba del ring.

Cuándo fue la última vez que hubo boxeo en la pantalla de Telefe

Con el nacimiento de Boxeo de Primera en TyC Sports, además de otras cadenas de deportes que también tuvieron transmisiones, el deporte de los puños apareció cada vez menos en dicho canal. Algunos combates, como es el caso de los más importantes de Sergio "Maravilla" Martínez o Marcos "Chino" Maidana en el final de sus carreras, además de al menos una velada por fin de semana, tuvieron lugar en la pantalla de la TV Pública. Sin embargo, el famoso "canal de las pelotas" perdió protagonismo.

Osvaldo Príncipi, quien estará nuevamente al frente como lo ha hecho también en Fox Sports, supo relatar en varias ocasiones a Juan Martín "Látigo" Coggi en sus combates fuera de nuestro país durante los 90's. Aquellos años fueron los últimos en los que Telefe pasó un evento de boxeo hasta el 2025. Si bien no fueron duelos oficiales como aquellas veces y la pelea de Kevin Ramírez, sí transmitieron algunos de los combates por el Párense de Manos III en cancha de Huracán.