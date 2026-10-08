Julián Álvarez rompió el vínculo con su representante: por qué y quién será su nuevo mánager

Julián Álvarez rompió el vínculo con su representante semanas después del escándalo que atravesó con el Atlético de Madrid en medio del interés del Barcelona en él. Fernando Hidalgo fue quien manejó la situación del delantero campeón de todo con la Selección Argentina que en pleno Mundial 2026 aseguró que "lo mejor sería una transferencia". Sin embargo, esto no sucedió y la "Araña" continúa en el "Colchonero", aunque ya sin el mánager que lo acompañó durante este tiempo.

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Julián Álvarez rompió el vínculo con su representante: qué pasó

Según aseguró el periodista español Rubén Uría, la relación profesional entre ambos se rompió porque el oriundo de Calchín se sintió decepcionado con la manera en la que se gestionó su futuro. De esta manera, prescindió de los servicios del agente y en los próximos días se confirmará su sucesor en dicho cargo. Mientras tanto, él y su familia recibieron ofertas para hacerse cargo y todavía no hubo acuerdos, pero sí se supo que buscan discreción, calma y tranquilidad después de la tormenta con los equipos españoles.

El que festeja esta situación, como sostuvo el conductor de Club Uría, es el Atlético de Madrid ya que "en el club siempre se comentó que Julián estuvo mal asesorado", por lo que valoran la decisión del atacante de manera positiva. Así, después de sumar minutos en los amistosos de la Selección Argentina en nuestro país, el cordobés volverá a vestir la camiseta del "Colchonero" con el objetivo de tener un gran año como sucedió en 2025 más allá de que no ganó títulos. Igualmente se convirtió en una pieza fundamental para Diego "Cholo" Simeone y su destino estaba en el Barcelona, aunque finalmente no pasó mientras continúa con 49 goles y 18 asistencias en 110 partidos.

Julián Álvarez rompió el vínculo con Fernando Hidalgo

Quién puede ser el nuevo representante de Julián Álvarez tras la ruptura con Hidalgo

Su padre Gustavo Álvarez toma las riendas de las posibles negociaciones con los mánager que se postulan para ocupar el lugar que tenía Fernando Hidalgo hasta algunas horas atrás. Todavía no hay agente confirmado, pero el primer nombre que apareció en carpeta es el del exjugador Javier Pastore con su agencia The Elegant Game. Un detalle no menor es que el exhombre de Huracán también representa a Enzo Fernández, quien tiene una gran relación de amistad -además de haber sido compañeros en River y serlo en la Selección Argentina- de la "Araña".

Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid con Julián Álvarez

El "Colchonero" de Diego Simeone tendrá acción este sábado 10 de octubre desde las 11.15 de la mañana de nuestro país y será en condición de visitante contra el Alavés. Este cruce, en el marco de la octava fecha de LaLiga de España, será la oportunidad para el equipo que tiene a la "Araña" como una de sus figuras -aunque todavía no marcó en lo que va de la temporada con el club- será la chance de seguir de cerca al Barcelona que lidera la tabla cinco puntos por encima. Hasta el momento, los del "Cholo" acumulan cinco victorias, un empate y una derrota que lo posicionan segundos junto al Betis.