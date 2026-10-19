Jugó en la Selección Argentina, brilló en Europa y visitó a Dibu Martínez tras la operación: "Amigo"

Un exjugador de la Selección Argentina visitó a Emiliano "Dibu" Martínez en el hospital, después de la fractura de mandíbula que sufrió el arquero de Chelsea frente a Everton. Cuando iban 30 minutos del segundo tiempo en el partido por la Premier League de Inglaterra, el guardavalla marplatense de 34 años tuvo que dejar la cancha para que lo reemplazara Mike Penders.

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Luego de la victoria del conjunto de Londres por 2-0 como visitante en Liverpool, el ex Independiente fue operado y ahora tendrá un mes de recuperación como mínimo. Tras la exitosa intervención quirúrgica en el país europeo, el ex Aston Villa recibió la visita nada menos que de Federico Fernández.

El exzaguero de 37 años fue subcampeón del mundo con la "Albiceleste" con Lionel Messi como capitán en Brasil 2014. A través de una historia en Instagram (@federicofernandez89), "Fede" Fernández publicó una foto junto con "Dibu" Martínez en la sala del hospital en Inglaterra y escribió: "Todo bien por acá".

Federico Fernández visitó a Dibu Martínez tras la operación.

Además, en su feed, el ex Estudiantes de La Plata posteó la misma imagen y agregó: "Amigo, me alegro que todo haya salido bien y que estés en el camino de la recuperación".

Federico Fernández visitó a Dibu Martínez tras la operación.

Dibu Martínez se pierde la fecha FIFA de noviembre con la Selección Argentina

La fractura de mandíbula marginará al ex Arsenal de la cancha entre 30 y 45 días, según cómo sea la rehabilitación médica. Por lo tanto, se perderá los amistosos de la "Albiceleste" frente a Uruguay en Buenos Aires el viernes 13 de noviembre y ante Costa Rica en Córdoba, el martes 17 del mismo mes. Incluso, "Emi" estará ausente en al menos cuatro cotejos con su club.

De esta manera, todo indica que el arquero de Lionel Scaloni en dichos compromisos será Gerónimo Rulli o Juan Musso, aunque hoy ambos son suplentes en Manchester City y Atlético de Madrid respectivamente. Por ende, Martínez deberá esperar hasta marzo del 2027 para volver a calzarse el buzo del Seleccionado nacional.

Fede Fernández, subcampeón del mundo con la Selección Argentina

El exdefensor de 37 años debutó en la Primera división en Estudiantes en el 2008, mismo club en el que se retiró en el 2024. Además, brilló en Napoli de Italia para luego pasar por Getafe (España), Swansea (Gales), Newcastle (Inglaterra), Elche (España) y Al-Duhail (Qatar). En tanto, en el Seleccionado disputó 32 partidos, con 3 goles, entre el 2011 y el 2014, inclusive.