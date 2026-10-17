Conmoción por el durísimo choque del Dibu Martínez: el golpe y la salida en camilla

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un terrible choque en pleno partido del Chelsea contra el Everton por la Premier League. El arquero campeón de todo con la Selección Argentina chocó cuando salió a despejar una pelota, cayó al verde césped y estuvo algunos minutos caído. Los médicos ingresaron y poco después se lo llevaron en camilla. Por supuesto, la imagen del guardameta de los "Blues" en el piso conmocionó al mundo del fútbol.

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Qué le pasó al Dibu Martínez

A los 20 del complemento, el marplatense intentó cortar un centro en el área y se encontró con la cabeza de Jarrad Branthwait. El golpe provocó que se quede allí, motivo por el cual entraron a asistirlo y luego fue retirado consciente, lo cual es un signo positivo pensando en su recuperación tanto para el club como para la "Albiceleste" de Lionel Scaloni, con la que volverá a tener acción en el mes de noviembre. Desde la institución todavía no emitieron un comunicado al respecto en sus redes y se espera el parte médico oficial.

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