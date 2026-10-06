El sorpresivo tributo de Dibu Martínez para Messi en la despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina y Dibu Martínez sorprendió con un homenaje especial que rápidamente se volvió viral.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estará marcada por la emoción y los homenajes, pero Emiliano “Dibu” Martínez encontró una manera muy particular de sumarse a ese momento. Antes del partido frente a Benín, el arquero decidió llevar sobre su propia cabeza un símbolo dedicado al capitán de la "Albiceleste".

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Martínez pasó por la peluquería de Dany Ale, estilista oficial del seleccionado, y le pidió que realizara un diseño especial. El resultado fue un detalle relacionado directamente con Messi que quedó marcado en un costado de su cabeza y rápidamente llamó la atención en la previa del encuentro.

La imagen no tardó en circular por las redes sociales y se convirtió en una de las postales más llamativas antes de una noche especialmente significativa para el equipo nacional.

Dibu Martínez llevó a Messi en su cabeza

El diseño elegido por el arquero estuvo asociado al logo de Leo, un símbolo que Dany Ale plasmó sobre uno de los costados de la cabeza de "Dibu" . La elección no fue casual. El arquero y el capitán construyeron durante los últimos años un vínculo marcado por algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina.

Ambos fueron protagonistas de una etapa dorada para la Albiceleste, con títulos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los hinchas. Entre ellos aparecen la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, dos conquistas que significaron mucho más que trofeos para una generación que volvió a colocar a Argentina en lo más alto.

El arquero del Chelsea nunca ocultó la admiración que siente por Lionel Messi. Desde su llegada a la Selección Argentina, el arquero compartió con el capitán distintos momentos de una etapa que terminó con algunos de los títulos más importantes para el fútbol argentino.Esta vez, esa admiración quedó reflejada de una manera diferente.

En lugar de un mensaje público o de un homenaje tradicional, Martínez eligió llevar el símbolo asociado a Messi directamente sobre su cabeza. El gesto quedó expuesto durante la previa de la despedida y funcionó como una muestra silenciosa de lo que representa el capitán para sus compañeros.

La imagen adquirió todavía más fuerza por el contexto: Messi se preparaba para disputar un partido que marcaría su despedida de la Selección Argentina frente a Benín, en una noche que prometía estar atravesada por los recuerdos y la emoción.

Dany Ale, el peluquero de la Selección Argentina

El encargado de convertir la idea del arquero marplatense en realidad fue Dany Ale, peluquero oficial de la Selección Argentina. El estilista fue quien difundió las imágenes del diseño a través de su cuenta de Instagram. A partir de esa publicación, el homenaje comenzó a multiplicarse en redes sociales y rápidamente se transformó en uno de los detalles más comentados de la previa.

La publicación permitió conocer el particular tributo que el arquero había preparado para Messi y mostró el resultado final del trabajo realizado sobre su cabello.

El gesto de Dibu consiguió así trascender el ámbito de la concentración argentina y convertirse en una postal que acompañó la previa de una de las noches más especiales para la Selección..

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.