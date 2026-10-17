Dibu Martínez deberá ser operado por un fuerte choque: cuál es el diagnóstico del arquero

Luego de varias horas en el hospital, se conoció la lesión de Emiliano "Dibu" Martínez. Debido al fuerte golpe que sufrió en el partido entre Chelsea y Everton por Premier League, el arquero de la Selección Argentina deberá ser operado de la mandíbula y estará varias semanas sin poder competir.

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Según informó el periodista Gastón Edul en su cuenta de X (ex Twitter), luego de que los resultados de la tomografía de cabeza y los estudios de cuello y espalda fueron favorables, el equipo médico que atendió a "Dibu" en Londres detectó una lesión ósea en la mandíbula y por ese motivo deberá ser intervenido quirúrgicamente este mismo sábado.

Cómo fue la lesión de Dibu Martínez en Premier League

Durante el enfrentamiento entre Everton-Chelsea, el guardameta argentino sufrió un fuerte impacto a los 65 minutos dentro del Hill Dickinson Stadium, al chocar con un oponente mientras intentaba cortar un centro. El marplatense recibió asistencia médica en la cancha de manera inmediata, fue estabilizado y debió ser reemplazado ocho minutos después.

Mientras abandonaba el césped en camilla, alzó su brazo hacia las tribunas para enviar un mensaje de calma a los presentes que lo ovacionaron en su traumática salida.

El incidente ocurrió con su equipo al frente en el marcador por 1-0, en un cotejo perteneciente a la séptima jornada del campeonato inglés donde el arquero ya venía siendo figura con tres atajadas clave. En una jugada a balón parado ejecutada por la zurda de Kiernan Dewsbury-Hall, el guardameta albiceleste saltó a despejar el balón y terminó impactando con su cabeza contra la del zaguero Jarrad Branthwaite.

Una vez consumado el triunfo, el director técnico Xabi Alonso había llevado tranquilidad en rueda de prensa y detalló el estado del futbolista: "Tengo entendido que se retiró del estadio estando consciente. En este momento se encuentra en la clínica realizándose chequeos de rutina por prevención. Es la información concreta con la que cuento por el momento".

Cuándo jugará la Selección Argentina por fecha FIFA

Las novedades también repercuten de forma directa en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, donde el arquero resulta un pilar indispensable. A la expectativa de que se emita un reporte oficial más exhaustivo, la buena noticia radica en que el jugador nunca perdió el conocimiento y que los exámenes preliminares en las áreas de mayor riesgo dieron diagnósticos positivos. Sin embargo, todo indica que no estará en la próxima ventana internacional.

El combinado nacional tiene pactada una serie de dos partidos amistosos durante la ventana internacional de noviembre, la cual marcará el inicio de la etapa posterior al retiro internacional de Lionel Messi. El conjunto que lidera Lionel Scaloni retomará la competencia tras la emotiva noche de despedida del 10 en el Estadio Monumental, midiéndose el 13 de noviembre ante Uruguay y el 17 del mismo mes frente a Costa Rica. El choque inaugural se llevará a cabo en Buenos Aires (con estadio aún por definir), mientras que el segundo encuentro se desarrollará en suelo cordobés.

De esta manera quedó descartada la gira asiática que se contemplaba originalmente, dando paso a los cruces contra el combinado conducido por Diego Forlán y el seleccionado centroamericano. Respecto al futuro del entrenador santafesino, su vínculo contractual finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que su continuidad al frente de la Albiceleste una vez concluido ese plazo sigue siendo una incógnita.