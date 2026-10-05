Jugó con Messi en el amistoso que lo "blindaron", superó el cáncer y hoy es DT

El 29 de junio del 2004, la Selección Argentina Sub 20 se presentó ante Paraguay en cancha de Argentinos Juniors en el marco de un amistoso internacional en el que asomó con la "Albiceleste" un tal Lionel Messi. El mismo que 22 años después le dice adiós a la "Albiceleste" este martes 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental. René Lima fue uno de los futbolistas que dijo presente en dicho encuentro, jugó al lado del entonces crack de 17 años que se lucía en la cantera del Barcelona, club en el que brillaría tan sólo unos meses después.

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El ahora campeón de todo saltó al verde césped con la 17 en la espalda en lugar de Ezequiel Lavezzi y no tardó en ganarse todas las miradas. Para colmo, marcó el 7 a 0 -terminó 8 a 0- del equipo comandado por Hugo Tocalli -Marcelo Bielsa dirigía la Mayor y ya estaba al tanto- y la rompió en unos pocos minutos. La "Rana", aquel volante central que prometía mucho en River Plate, fue uno de los que jugó esa noche en La Paternal y su carrera siguió adelante. Tal es así que recuerda ese momento único, pero también el cáncer que lo obligó a dejar las canchas unos meses y hoy disfruta tanto de jugar como de dirigir, lo cual hará en la Copa Potrero por segundo año consecutivo.

René Lima, de jugar con Messi en la Selección Argentina a superar un cáncer y ser DT en la Copa Potrero

Fue una semana muy distinta a todas. Había ruido en la previa porque se había dicho que jugaba "el nuevo Maradona" y esa Selección Sub 20 que jugaba de memoria era un grupo armado. Cuando llegó el partido con Paraguay, ese encuentro que se armó en Argetninos Juniors, ni ellos lo podían creer. Los familiares que estaban en la platea después lo elogiaban y decían que era un jugador totalmente distinto. Terminó el partido, volveron a la concentración y unos días después se jugó con Uruguay donde entró unos 30 minutos.

-¿Cómo era ese Messi de 17 años?

Era un chico nuevo para nosotros, éramos un grupo con ya mucha confianza donde casi todos habíamos jugado en Primera y él llegaba como la joya desconocida porque no había muchos videos en ese entonces. Con el grupo fue un poco introvertido al principio pero el idioma universal que es la pelota nos puso rápido en sintonía. También subió el Kun Agüero en ese momento donde se hicieron muy amigos y todo el grupo que lo vivió lo recordamos siempre. Capaz que no tenía mucho que hablar pero se puso rápido a tono y lo integramos muy bien. Empezamos a hacer juegos con pelota y hasta ping pong, esos recuerdos lindos quedan y no se borran nunca.

René Lima habló sobre lo vivido con Lionel Messi en su debut en la Selección Argentina

¿Sentiste que podía convertirse en todo lo que fue?

Con los dos partidos que vi sentí que se venía algo grande en la Selección, que también me pasó con el Kun que lo veía más seguido o con el Pipitaa Higuaín. Me acuerdo cuando salí de la cancha que mi tío y a otros padres decirme que era igual a Maradona y me quedó grabado. Uno estando adentro del campo de juego viéndolo te quedabas sorprendido con los giros y los goles, pero después a los seis meses ya se vio mucho más en el Barcelona y empezaron las comparaciones con Diego.

¿Imaginás la Selección sin Leo?

Va a ser un antes y un despúes, pasó también con Diego y queda ese lugar de líder. Son personas que tienen que tener mucho talento futbolístico y personalidad para estar en ese lugar. No tengo dudas que hoy hay un gran cuerpo técnico, todos están recontra preparados, les veo un gran presente y un gran futuro. Ahora con la mayoría de esos compañeros que tuvimos no nos seguimos viendo porque cada uno está en su barrio, ciudad de origen pero de vez en cuando nos mandamos mensajes, pero fue la experiencia y el recuerdo de ese partido. Una hermosa vivencia con momentos inolvidables para nosotros.

El debut de Lionel Messi con la Selección Argentina

¿Qué recordas de tu carrera y debut en River?

Me tocó debutar muy chico, con 18 años, en una época que el club estaba medio complicado pero me sirvió para hacerme fuerte y aprendiendo de los más grandes. Al otro año nos toca salir campeones con un equipazo y también compartí plantel con jugadores de otro nivel como (Marcelo) Gallardo, (Marcelo) Salas y (Ariel) Ortega. Me queda el recuerdo cada vez que voy a la cancha, con los hinchas, con los socios y la relación con la gente que sigue trabajando en el club es hermoso. Salimos campeón con un equipazo. Si nos ponemos hablar jugador por jugador es tremendo: Lucho González, Chacho Coudet y Gallardo hablan por sí solos. Traté inconscientemente de absorver todo lo positivo que tenía para aprender, tuve la suerte de tener grandísismo técnicnos como (Manuel) Pellegrini o (Daniel) Passarella, incluso con (Alejandro) Sabella en el cuerpo técnico. River fue como estar en Harvard sin ser consciente.

¿Te tocó vivir una complicada después de River?

Cuando llega (Diego) Simeone me comunican que no me van a tener en cuenta y me sale la oportunidad de ir a jugar a Israel donde en lo futbolístico fue todo bien. Pero nos pegamos un susto que queda para la anécdota porque estuve varios meses sin jugar por una enfermedad, por suerte salió todo bien. Me recuperé después de estudios y todo lo que lleva un tumor. Me costó bastante porque los estudios eran muy invasivos, costó volver a estar bien físicamente, volví y Gimnasia de La Plata me pidió a préstamo. Tuve la suerte de tener como técnico al "Topo" (Guillermo) Sanguinetti que me ayudó mucho en el proceso y seguí mi carrera pasando por otros lugares.

René Lima en su paso por River Plate

¿Qué es de tu vida hoy?

Seguimos con el Senior de Juventud Unida -de San Miguel-, dirigiendo también en el intercountry de Mapuche con la categoría juveniles y este año como el año pasado vamos a estar en la Copa Potrero con Augusto Fernández con el que armamos el equipo y vamos a estar dirigiendo en noviembre. Tengo mis cosas de laburo con mis amigos con algo ajeno al fútbol pero sigo muy ligado yendo a ver los partidos del ascenso o Primera. También armando el cuerpo técnico con muchas ganas de que salga algo para dirigir. Pero mientras matando el vicio con los chicos que la verdad me hace muy bien, encontré un lugar en Mapuche que es súper cómodo y lindo. Los chicos están aprendiendo un montón de cosas lindas que nos da el fútbol y estamos por un muy buen camino.