El debate futbolístico se encendió al aire de ESPN durante la emisión de F12, el programa que conduce Mariano Closs. En medio del análisis sobre las jóvenes promesas del fútbol argentino y su proyección internacional, la mesa abrió una intensa discusión en torno a la figura de Franco Mastantuono y la etiqueta que suele acompañar a las apariciones fulgurantes del medio local.

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La controversia comenzó cuando la panelista Agustina Peñalva cuestionó con dureza los calificativos desmedidos que se le asignaron al volante ofensivo surgido en River. La periodista planteó que la consideración popular sobre el futbolista se aceleró más de la cuenta y remarcó las exigencias que demanda la élite deportiva internacional.

El cruce por la etiqueta y el rendimiento en el Real Madrid

Durante el intercambio, Peñalva sostuvo su postura de manera tajante frente a sus compañeros: "La palabra crack para mí a Mastantuono le queda grande". Ante la repregunta de la mesa sobre las condiciones técnicas del jugador, la panelista aclaró: "Es un muy buen jugador, es excelente, es distinto pero la palabra crack para mí a Mastantuono le queda grande. Fue muy prematuro".

El foco de la discusión se trasladó de inmediato a su transferencia millonaria hacia el fútbol europeo. Desde el panel recordaron que Real Madrid desembolsó 55 millones de dólares tras una temporada destacada en el club de Núñez, pero Peñalva insistió en evaluar lo demostrado en el campo de juego: "Bueno, pero después no rindió. Crack es si va al Real Madrid y la rompe".

Frente a este argumento, Closs y otros integrantes del equipo repasaron los hitos tempranos en la carrera del mediocampista para contrastar la mirada crítica. "Si debutás en River con 16 años, si a los 17 y medio te llama la selección, si tenés todas las selecciones juveniles realizadas, si te compra el Real Madrid, si estuviste cerca de ir al mundial, algo tiene", retrucaron al aire para defender la categoría del futbolista.

La vara del talento, los títulos y el recuerdo de Garrafa Sánchez

El intercambio derivó en un dilema conceptual sobre qué requisitos debe cumplir un deportista para ganarse ese estatus. "Definamos crack. Para vos crack tenés que tener títulos, tenés que tener goles bien convertidos. Hay grandes cracks que no han ganado copas", señalaron desde la mesa, remarcando que existen futbolistas con extensos palmareses que no entran en esa selecta categoría.

Peñalva respondió que no se trata exclusivamente de vueltas olímpicas, sino de una suma de factores sostenidos en el tiempo: "A mí Mastantuono me parece que son muchas condiciones, no estoy diciendo que solamente el título te dé el título de crack justamente. Me parece que es un chico con muchísimas condiciones, pero que se apresuraron". En ese tramo, el panelista Nico coincidió con la postura de esperar mayor rodaje y respondió con un "todavía no" al ser consultado sobre si ya lo consideraba en ese escalón.

Para profundizar la relatividad del término, en el piso recordaron a figuras emblemáticas del ascenso y del fútbol local como José Luis 'Garrafa' Sánchez. "El Garrafa Sánchez era crack. Y no ganó ningún título y no tuvo un paso importante. Y era crack, con la pelota era un crack", argumentaron en el programa, concluyendo en que no existe una definición universal y que la apreciación del talento sigue generando posturas divididas en el análisis deportivo.