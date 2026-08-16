El futuro del Changuito Zeballos, fuera de Boca: de Napoli a un insólito equipo de España

Mientras el fútbol argentino tiene el mercado de pases cerrado, con excepciones para determinados clubes, España atraviesa su punto más alto de actividad en cuanto a transferencias. Esto da lugar a que el "Changuito" Exequiel Zeballos tenga la oportunidad de marcharse de Boca Juniors para afrontar su primera experiencia en Europa. Aunque no será con la camiseta de Napoli, como muchos creían que podía suceder después de un gran semestre.

“Changuito Zeballos está cerca de ser vendido en 8 millones de dólares al Celta de Vigo”, expresó el periodista Leandro "Tato" Aguilera. Hay que recordar que el volante no está sumando minutos porque no hubo un acuerdo con la dirigencia respecto de la renovación de su contrato, que vence el próximo 31 de diciembre. Esto provocó cierto enojo y le quitó la posibilidad de mostrarse.

Si bien Zeballos tiene la intención de marcharse dejando dinero en Boca, las charlas para extender el contrato dificultaron la relación. El principal punto de conflicto estuvo en el valor de la cláusula de rescisión, que se encuentra fijada en 20 millones de dólares. Sin embargo, los directivos entienden que deben elevarla un poco más para sacarle mayor provecho a una de las joyas de la Reserva.

Por otro lado, el entorno del jugador sostiene que un valor de ese calibre puede dificultar la posibilidad de emigrar a Europa y consideró que la cifra debería disminuir hasta ubicarse entre 15 y 18 millones de dólares. Hay que recordar que todas las cifras mencionadas son libres de impuestos. Por ende, el club comprador debe contemplar el monto que Boca pretende recibir, más los impuestos que, en estos casos, suelen correr por cuenta del comprador.

Por otro lado, hay que recordar que el Napoli de Italia era uno de los grandes interesados en quedarse con la ficha del Changuito Zeballos, pero el Fair Play Financiero complicó todo. Esto no solo impedía hacer una propuesta cercana a las pretensiones de Boca, sino también afrontar un gran gasto en la incorporación. En consecuencia, la salida se frustró y solo quedaba esperar a que el jugador obtuviera el pase en su poder para así transformarse en nuevo fichaje.

¿Se hará la transferencia de Zeballos desde Boca?

En lo que respecta a los detalles de la operación entre el Celta de Vigo y Boca por el Changuito Zeballos, es necesario aclarar que no se trata de la primera oferta que llega desde España. Esto se debe a que, en primer lugar, se realizó un acercamiento con una propuesta de 6 millones de dólares. Es necesario resaltar que se trata de un jugador que dentro de poco podría quedar con el pase en su poder.

Mientras tanto, el Xeneize manifestó que no estaba en condiciones de celebrar un acuerdo de esas características. De hecho, la intención es aceptar una base mínima de 8 millones de dólares para que la operación pueda comenzar a tomar vuelo en las próximas horas. Una cifra que el conjunto español estaría en condiciones de aceptar, aunque se trataría de la última propuesta que colocaría sobre la mesa.