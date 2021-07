Básquet en Tokio 2020: Doncic, de fiesta tras ser figura vs. Argentina

El crack de Eslovenia fue "escrachado" por una colega española en Instagram a pura diversión en la Villa Olímpica en Japón. Hubo alcohol, póker y risas sin barbijo. ¿Relax merecido o indisciplina?

Luego de haber sido la gran figura contra la Selección Argentina en el debut del básquet en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Luka Doncic fue captado de fiesta junto a sus compañeros de Eslovenia por su colega española Cristina Ouviña, quien publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram en las que se veía al crack en cuero y sin el barbijo obligatorio jugando al póker, con alcohol de por medio.

El jugador de 22 años, 2.02 m. y 104 kilos es una de las principales estrellas presentes en la cita en Asia, a tal punto que es considerado por muchos especialistas en este deporte como el mejor basquetbolista FIBA (sin contar a los nacidos en Estados Unidos) del mundo en este momento. Por lo tanto, todo lo que haga en la competencia nipona el base de Dallas Mavericks de la NBA será noticia minuto a minuto.

Las disculpas de la española Cristina Ouviña

La jugadora de baloncesto que publicó estas historias en su perfil de "Insta" (@maricris106) pidió perdón a través de la misma red social, inmediatamente las eliminó y posteó a pura sinceridad: "Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia (de coronavirus) en la que vivimos y de que no debemos relacionarnos con nadie ajeno a la gran burbuja de la Villa".

"Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez si hace falta", agregó la ibérica, entre otras palabras.

Doncic fue la figura contra Argentina

En la victoria por 118-100 frente a la "Albiceleste" en el estreno por parte del vigente campeón de Europa, Eslovenia, la producción de Luka fue impresionante: con 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, "la rompió toda" y llevó a su Seleccionado a la primera alegría en el certamen en el Grupo C, que también integran el local Japón y el actual campeón del mundo España.