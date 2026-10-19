Los Juegos Bonaerenses 2026 reunirán a 30 mil finalistas en Mar del Plata para disputar 117 disciplinas deportivas y culturales.

Antes de convertirse en estrellas, levantar trofeos y representar a la Argentina en las competencias más importantes del mundo, muchos grandes deportistas tuvieron que dar sus primeros pasos. El Kun Agüero, Manu Ginóbili, Luis Scola, los hermanos Milito y Horacio Zeballos tienen algo en común: todos participaron de los Juegos Bonaerenses cuando recién comenzaban sus carreras.

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Ahora les toca a otros. Este lunes 19 de octubre, Mar del Plata recibe a 30 mil finalistas de los Juegos Bonaerenses 2026, que llegan con un mismo objetivo: competir, representar a sus municipios y vivir una experiencia que difícilmente olviden.

La 35° edición del certamen entra en su etapa decisiva y promete cinco días a puro deporte, cultura y emoción.

Para dimensionar el tamaño de la competencia, alcanza con un dato: más de 504 mil bonaerenses se inscribieron este año, un nuevo récord de participación por cuarto año consecutivo.

Después de superar las distintas instancias clasificatorias, los finalistas llegan a La Feliz para disputar las medallas en 117 disciplinas deportivas y culturales.

Juegos Bonaerenses 2026: mucho más que fútbol

El atletismo es una de las disciplinas que forman parte de los Juegos Bonaerenses, cuya final provincial se disputará en Mar del Plata.

Habrá fútbol, básquet, vóley, atletismo, natación, tenis y deportes de combate. También competencias de fútbol playa, beach vóley y beach handball, entre muchas otras disciplinas.

Como sucede en los grandes torneos, cada participante llegará con su propia historia, sus expectativas y las ganas de dejarlo todo para representar a su municipio.

Los Juegos Bonaerenses tienen una particularidad: no hay una sola generación que salga a la cancha.

Participan jóvenes de entre 12 y 17 años, adultos mayores de 60, personas con discapacidad y personas trasplantadas. Incluso existe una categoría intergeneracional, en la que un joven y una persona mayor compiten en pareja.

Los Juegos Bonaerenses incluyen competencias para jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

La cultura también tiene su lugar

El ajedrez también tiene su espacio en los Juegos Bonaerenses, que combinan competencias deportivas y culturales.

Mientras algunos buscarán el podio en una cancha o una pista, otros competirán en freestyle rap, teatro, rock, cumbia o cocina.

Porque en los Bonaerenses también hay lugar para quienes sueñan con subirse a un escenario.

Cinco días para definir a los campeones

La fiesta comenzará este lunes 19 de octubre a las 15, con la ceremonia de apertura en el Playón Las Toscas de Mar del Plata.

Desde el martes se pondrán en marcha las competencias, que se desarrollarán en 66 escenarios deportivos de la ciudad.

El miércoles llegarán las primeras premiaciones, el jueves será el turno de la maratón Bonaerenses en Carrera y de las definiciones del medallero, mientras que el viernes 23 se disputarán las finales de los deportes en conjunto y se conocerán los resultados definitivos.

¿Quién ganó los Juegos Bonaerenses en 2025?

Las finales de los Juegos Bonaerenses reúnen a representantes de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

El año pasado, General Pueyrredon se quedó con el primer puesto del medallero, seguido por Almirante Brown y Lomas de Zamora.

Ahora, el municipio anfitrión tendrá el desafío de defender su título frente a representantes de toda la provincia de Buenos Aires.

Desde su nacimiento en 1992, los Juegos Bonaerenses se convirtieron en una de las grandes citas del calendario deportivo y cultural argentino.

Y aunque no todos los que lleguen a Mar del Plata terminarán jugando en Primera, en la NBA o representando al país en unos Juegos Olímpicos, todos tendrán la oportunidad de vivir algo que cualquier deportista conoce bien: la emoción de disputar una final.

Juegos Bonaerenses 2026: cronograma completo del 19 al 23 de octubre

Del 19 al 23 de octubre, Mar del Plata será escenario de cinco jornadas que reunirán a 30 mil finalistas en competencias deportivas y culturales.

Estas son las fechas más importantes para seguir de cerca: