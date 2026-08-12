¿Juega Messi hoy en Inter Miami vs. León? Qué se sabe hasta el momento

Inter Miami afrontará este miércoles un partido decisivo ante León por la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará desde las 20:30 (horario de Argentina) en el NU Stadium y será una noche clave para las aspiraciones del conjunto de Florida, que todavía mantiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

La gran incógnita, como ocurre cada vez que Inter Miami sale a la cancha, pasa por Lionel Messi. El captián argentino se encuentra en el centro de la atención después de regresar a Estados Unidos tras viajar a la Argentina por la muerte de su padre, Jorge Messi. Su presencia frente a León generó expectativa durante las últimas horas, dado que representa un factor fundamental para las "Garzas".

¿Juega Messi este martes con el Inter Miami vs. León por la Leagues Cup?

No se espera que Messi juegue ante León. Si bien algunos medios dan por hecho que el delantero llegará a Miami durante la mañana de este miércoles, el regreso al país no implica que esté en condiciones de competir pocas horas después. La muerte de su padre y el necesario descanso luego de una situación familiar de semejante impacto son motivos suficientes para no acelerar los tiempos de retorno del número 10.

Messi se reincorporará de a poco.

Messi había viajado a la Argentina luego del fallecimiento de Jorge, quien además de ser su padre fue durante buena parte de su carrera su representante y una figura central en su vida profesional. Este miércoles, el propio futbolista publicó un mensaje para despedirlo y expresó el profundo dolor que atraviesa. En este contexto, cualquier decisión deportiva queda necesariamente subordinada a sus tiempos personales.

Cómo es la situación del Inter Miami en la Leagues Cup

Inter Miami, mientras tanto, se juega mucho más que tres puntos. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llega a la última fecha con tres unidades: derrotó 4-2 a San Luis en su debut y luego perdió 2-1 frente a Monterrey. Por eso, necesita vencer a León y esperar una combinación de resultados en otros partidos para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

El panorama no es sencillo. Los cuatro mejores equipos de la tabla general de la MLS avanzan a los playoffs de la Leagues Cup. Incluso una victoria ante León podría no ser suficiente para Inter Miami: además de necesitar derrotas de Austin FC, Charlotte, Chicago Fire y Cincinnati, deberá esperar que otros equipos, como Real Salt Lake, Nashville y Portland, no sumen de a tres. El empate también podría servir, pero dejaría la clasificación todavía más condicionada a resultados externos.

Así, Inter Miami deberá afrontar un partido límite sin su principal figura. El propio Hoyos reconoció el dolor que atraviesa Messi y dejó claro que el plantel entiende la situación. Facundo Mura, por su parte, aseguró que el argentino tendrá el tiempo que necesite antes de regresar a los entrenamientos y partidos.