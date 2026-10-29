La joya de River de 16 años que llegó a los 100 goles en inferiores

Las divisiones juveniles de los clubes son para la formación de los futuros jugadores profesionales del mañana, pero cuando uno comienza a destacarse de gran manera, es imposible que no sea noticia. Esto sucedió con un juvenil que acaba de alcanzar la cifra de 100 goles convertidos de manera oficial con la camiseta de River: Bruno Cabral.

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De acuerdo con los registros de aquellos que observan los partidos de las inferiores del Millonario, el joven atacante se despachó con 26 goles en la Novena, 35 en Octava, siete en la Messi Cup y lleva 32 anotados en la Séptima, de momento, una cifra que podría llegar a modificarse con el paso de los días, a medida que su categoría cumple con el calendario establecido.

Este potencial goleador generó que desde River decidan citar al representante de Bruno Cabral para llegar a un importante acuerdo que le permita blindarlo de gran manera. Esto generó que firme contrato de manera profesional hasta diciembre de 2028, con una cláusula de salida de 100 millones de euros.

“Muy feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club de mis amores. Contento de este gran paso en mi carrera, después de años de trabajo y sacrificio. Agradecerle a River Plate por brindarme todo desde que llegué y ayudarme como jugador, pero sobre todo como persona. Ahora, a seguir, que esto recién empieza”, manifestó el atacante en sus redes sociales después de haber posado con la camiseta y estampar la firma en su primer contrato como jugador profesional.

Por qué River pone cláusulas de 100 millones

Es un denominador bastante común porque, cada vez que un juvenil con grandes convicciones deportivas es llamado a firmar, lo hace por un contrato extenso con una cláusula de rescisión bastante elevada. Esto es producto de que River busca evitar que le suceda lo mismo que pasó con Julián Álvarez, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes, ante las primeras ofertas formales que recibieron de los gigantes de Europa, se marcharon.

A partir de ahora, cada club que se encuentre interesado en un jugador que forma parte de las divisiones inferiores del Millonario o del plantel profesional debe sentarse a negociar con los dirigentes con el fin de llegar a un acuerdo económico. Esto permite evitar tratos como el que se logró con el Real Madrid, que se quedó con Mastantuono a cambio de un plan de pagos de tres cuotas a cancelar recién en agosto de 2027. No obstante, es importante aclarar que se trata de un número simbólico porque ninguno de los jugadores que forma parte del fútbol argentino dispone de una valoración tal. De acuerdo con lo que figura en el portal Transfermarkt, Thiago Almada es el más caro de todos porque dispone de un valor de mercado de 20 millones de euros.