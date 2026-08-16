Jamal Musiala se desmayó en pleno partido del Bayern Munich: ¿Qué pasó?

Jamal Musiala protagonizó una preocupante situación durante el amistoso entre Bayern Munich y RB Leipzig, días antes del comienzo de la temporada de la Bundesliga. En el tramo final del encuentro y apenas trece minutos después de haber ingresado desde el banco de suplentes, el mediocampista de 23 años se desplomó sobre el terreno de juego y fue socorrido por sus compañeros, quienes solicitaron de inmediato la intervención del cuerpo médico.

La situación generó inquietud entre los futbolistas y los espectadores presentes en el estadio mientras los médicos se acercaron rápidamente para asistir al futbolista alemán. Luego de unos instantes, uno de los integrantes del cuerpo levantó el pulgar para llevar tranquilidad al conjunto dirigido técnicamente por Vincent Kompany; Musiala consiguió incorporarse y, aunque claramente aturdido, salió del campo caminando por sus propios medios.

Qué pasó con Jamal Musiala: el impactante momento que protagonizó el volante de 23 años

Entre las circunstancias que pudieron haber incidido en el episodio aparecen las altas temperaturas: el partido se disputó en el Allianza Arena de Munich con una temperatura que alcanzó los 33 grados. A pesar de que esa fue una de las principales razones que brindaron los medios acerca del dramático momento que protagonizó Musiala, hasta el momento no existe una confirmación ni un parte médico oficial desde el club.

De acuerdo con la agencia alemana DPA, Musiala también pudo bajar por sus propios medios las escaleras que conducían al túnel de vestuarios. Si bien abandonó el campo caminando, la manera repentina en la que cayó al césped generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Horas más tarde, la dirigencia del cuadro bávaro brindó una primera señal tranquilizadora. Max Eberl, director deportivo del club, aseguró: "Lo principal es que está bien". De todas maneras, todavía no se conocieron detalles sobre las causas del episodio ni se difundió un diagnóstico oficial.

Esta situación adquiere especial relevancia por el antecedente reciente del mediocampista: en la pretemporada anterior, había sufrido una fractura de peroné y dislocación de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de seis meses. Su regreso se produjo el 17 de enero, después de un proceso que el propio futbolista calificó como "difícil", aunque semanas atrás había reconocido ante el medio alemán BILD: "Ciertamente he aprendido más este año".

Ismael Saibari asiste a Musiala, que permaneció unos minutos tendido sobre el terreno de juego mientras era atendido por los médicos.

Cuándo comienza la temporada para el Bayern Munich en la Bundesliga

La Bundesliga será una de las últimas grandes ligas en comenzar y tendrá su partido inaugural el 28 de agosto, justamente entre el Bayern Munich y el Stuttgart en el Allianz Arena. Antes de ese fin de semana se disputará la primera ronda de la DFB-Pokal, entre el 21 y el 24 de agosto, que marcará el regreso de la competencia oficial para los equipos alemanes; por su parte, el conjunto de Musiala, Kane y compañía disputará la Supercopa el 22 frente al Borussia Dortmund.

En cuanto a la Champions League, las rondas de clasificación comenzaron durante el verano europeo, mientras que la fase liga, que contará con 36 equipos, tendrá su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre. El sorteo de esta instancia está previsto para el 27 de agosto, mientras que las ocho jornadas se extenderán hasta el 27 de enero de 2027, fecha en la que finalizará la fase liga.