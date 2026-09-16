Inter Miami vs. Cruz Azul: a qué hora y cómo ver en vivo desde Argentina por la final de la Campeones Cup

Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena internacional con Inter Miami. El equipo de Florida disputará ante Cruz Azul la final de la Campeones Cup, un torneo que enfrenta a los campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. El encuentro será a partido único y tendrá como escenario el NU Stadium de Miami, donde el conjunto estadounidense buscará sumar otro trofeo a su historia.

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La definición también tendrá un atractivo especial para los argentinos: Messi compartirá equipo con Rodrigo De Paul y el partido marcará el debut de Cristian “Kily” González como entrenador principal de Inter Miami. El rosarino asumirá en reemplazo de Guillermo Hoyos y será el cuarto técnico argentino que dirigirá al capitán desde su llegada al club estadounidense, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y el propio Hoyos.

Inter Miami vs. Cruz Azul: a qué hora y cómo ver en vivo desde Argentina

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul comenzará a las 21 horas de Argentina y podrá verse en vivo a través de Apple TV. La plataforma transmitirá la final de la Campeones Cup, por lo que los hinchas argentinos que quieran seguir a Messi deberán contar con acceso al servicio.

La final enfrentará al campeón de la MLS con el ganador de la Liga MX. Inter Miami obtuvo su lugar luego de conquistar la primera MLS Cup de su historia, tras derrotar como local a Vancouver Whitecaps. Cruz Azul, por su parte, se clasificó después de vencer a Toluca el 25 de julio en el Campeón de Campeones de México.

Messi quiere seguir desparramando magia.

Para Messi, el encuentro representa además una oportunidad para continuar ampliando su extraordinario palmarés. El rosarino llega con 38 partidos disputados durante la temporada, en los que marcó 32 goles y aportó 17 asistencias. De conseguir el trofeo, alcanzaría los 48 títulos en su carrera profesional.

Antecendentes de la Campeones Cup

La Campeones Cup llega a su octava edición y hasta ahora los equipos mexicanos acumulan cuatro títulos, contra tres de representantes de la MLS. El último campeón fue Toluca, que en 2025 derrotó 3-2 a Los Angeles Galaxy. Cruz Azul tendrá además una importante presencia argentina en su plantel, con Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez y Mateo Levy.

El debut de Kily González será otro de los focos de atención. Su llegada a Inter Miami había sido anunciada el 26 de agosto, pero distintas cuestiones administrativas retrasaron su incorporación durante casi 20 días. Ahora tendrá su primera prueba oficial al frente del equipo justamente en una final y con Messi y De Paul entre sus principales figuras.

La jornada se completará con la expectativa por una nueva actuación de Messi, quien atraviesa una temporada de alta producción ofensiva y buscará sumar otro trofeo a una carrera que continúa extendiendo su legado. En Argentina, la cita será desde las 21, con transmisión exclusiva por Apple TV.