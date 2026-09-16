Inter Miami vs. Cruz Azul: qué dice la FIFA sobre el valor real de la Campeones Cup

Hay una epidemia de competencias para lograr mayores ventas de derechos de televisión, que cada tanto es necesario revisar qué dice la FIFA sobre las competencias que algunos equipos disputan. En la noche del jueves, el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará al Cruz Azul de México en el campo de juego del Nu Stadium para definir al conquistador de la Campeones Cup. Lo particular es que se trata de una competencia que dispone de ciertos asteriscos.

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Lo primero a mencionar es que se trata de un campeonato que se encuentra reservado para los equipos que se hayan consagrado campeones de la máxima competencia tanto en Estados Unidos como en México. Lo que permite pensar que los demás clubes que forman parte de la Concacaf quedaron marginados y deberán conseguir un permiso para poder disputarla.

No obstante, la Liga MX, como la MLS, consideran que el ganador de la Campeones Cup es uno legítimo y le permiten sumar una estrella oficial a su historia de títulos. Lo particular es que la competencia no se encuentra amalgamada por la FIFA, debido a que solo hay dos países que participan, además de que se armó por fines comerciales.

Por otro lado, se debe considerar que el ganador del duelo entre Inter Miami y Cruz Azul solo recibirá el trofeo, un premio económico y el reconocimiento de las dos ligas de haber sido el mejor de los dos países. Mientras que el acceso a una copa de la Concacaf no se encuentra permitido porque no existe cupo alguno.

Cuándo comenzó

El primer encuentro se disputó en septiembre de 2018, donde Tigres de México fue el ganador frente a Toronto de Canadá por 3-1. Pese a las insistencias ante la FIFA, se decidió que la edición y las demás no sean consideradas como oficiales porque no se encuentran organizadas por la Concacaf.

Después, si se repasa el historial, se puede apreciar que en 2019 el Atlanta United fue el ganador; en 2020 se canceló por la pandemia del COVID; en 2021 y por los siguientes años hubo ganadores de Estados Unidos: Columbus Crew y New York City FC se quedó con el trofeo en 2022. Mientras que Tigres volvió a ganar en 2023, América en 2024 y Toluca hizo lo suyo en la temporada 2025.

Por lo tanto, en su primer final, el Inter Miami tiene la chance de regresar el título a Estados Unidos después de dos temporadas en las que quedó en manos mexicanas. Aunque, como se mencionó, se trata de una competencia más comercial porque no es oficial debido a que la FIFA no la considera así.