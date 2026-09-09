Insúa patea el tablero en San Lorenzo: cómo será su esquema y los cambios que hará para el debut

Rubén Darío Insúa prepara un cambio de esquema en San Lorenzo para su debut y analiza variantes para visitar a Independiente.

Rubén Darío Insúa ya prepara su regreso oficial al banco de San Lorenzo de Almagro y tomó una primera decisión para su debut ante Independiente. El entrenador cambiará el dibujo táctico, con 5 defensores, y realizará algunos cambios en la mitad de la cancha.

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El estreno de Insúa será el próximo domingo a las 19.15, cuando San Lorenzo visite al conjunto de Avellaneda en el estadio Libertadores de América, por la novena fecha del Torneo Clausura. El DT, que ya dirigió sus primeras prácticas, tendrá varios días para trabajar sobre el equipo que buscará comenzar una nueva etapa en Avellaneda. La principal modificación estará en el sistema. San Lorenzo venía utilizando una defensa de cuatro jugadores y durante el semestre había alternado principalmente entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1.

Ahora, el "Gallego" pretende recuperar una estructura que conoce muy bien: tres zagueros en el fondo y dos jugadores abiertos por las bandas. Aunque Insúa evita hablar de una línea de cinco y prefiere referirse a una defensa de tres, la disposición puede modificarse durante el partido. Cuando los carrileros se repliegan, el dibujo pasa a tener prácticamente cinco futbolistas en la última línea.

Por qué Insúa apuesta por tres defensores en San Lorenzo

Cuando le consultaron por el sistema que utilizará en esta nueva etapa, Insúa no quiso confirmar un esquema rígido y explicó que “el sistema depende de las características” de sus futbolistas. Sin embargo, el entrenador también recordó que San Lorenzo había utilizado durante el semestre anterior una estructura con tres centrales y dos carrileros.

El antecedente puede facilitar la adaptación. Varios integrantes del actual plantel ya conocen ese funcionamiento porque Gustavo Álvarez había utilizado una disposición similar durante su ciclo en el club. Por eso, el cambio no implica necesariamente que los jugadores deban aprender desde cero los movimientos de la nueva estructura.

La gran incógnita: quién será el tercer central

El sistema parece encaminado, pero todavía falta definir una cuestión fundamental: los nombres.

Danilo Arboleda y Emiliano Amor aparecen como dos de los principales candidatos para formar parte de la última línea. La duda está en quién ocupará el tercer lugar en la defensa, pero todo indica que será el uruguayo Guzmán Corujo.

Insúa deberá utilizar los entrenamientos de esta semana para analizar las distintas alternativas y determinar qué combinación considera más conveniente para enfrentar a Independiente.

Las opciones que analiza Insúa para los carriles

Por la izquierda, Teo Rodríguez Pagano aparece como la principal alternativa, mientras que Mathias De Ritis también puede ocupar ese sector, ya que tiene experiencia en el puesto. La situación es similar en la banda derecha. Nahuel Arias y Ezequiel Herrera son dos de los jugadores que pueden desempeñarse allí, aunque existe otra posibilidad que Insúa ya conoce.

Se trata de Nicolás Tripichio, quien durante el ciclo de Álvarez tuvo participación como carrilero. Su experiencia en esa función podría ser un elemento a tener en cuenta para el nuevo entrenador. La elección dependerá de las características que Insúa quiera priorizar frente a Independiente y del funcionamiento que consiga durante las prácticas.

Cómo se conformará la delantera de San Lorenzo

Además de resolver la defensa, Insúa deberá encontrarle una función a Facundo Farías dentro de su propuesta. El futbolista tuvo libertad para moverse durante su debut y dejó una buena impresión pese a los pocos minutos que disputó. De hecho, fue considerado el mejor jugador de San Lorenzo en la derrota ante Talleres.

Su capacidad para desenvolverse en distintos sectores del ataque le ofrece al entrenador diferentes posibilidades. La cuestión será determinar si Insúa le mantiene esa libertad de movimientos o si le asigna una posición más definida dentro del nuevo esquema.

Todavía no hay una formación confirmada y quedan varios entrenamientos antes del partido. Por eso, los nombres pueden sufrir modificaciones mientras el técnico termina de evaluar al plantel.

De no surgir sorpresas, todo indica que la dupla del ataque seguirá siendo la misma que inicio el Torneo Clausura, con Alexis Cuello y el uruguayo Rodrigo Auzmendi.