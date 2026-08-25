Insólito: vendieron un toro más caro que un jugador de San Lorenzo a Arabia

El juvenil no arregló su contrato y se marchó por una cifra que generó bastante indignación entre los hinchas

En la semana pasada, se conoció que San Lorenzo se desprendió de una de sus joyas por una cifra que generó bastante ruido entre los hinchas, debido a que se fue a Medio Oriente por un valor muy bajo. Por lo general, este tipo de operación se hace por medio de un valor bastante grande. Al punto que un toro recién vendido en Cabaña Santa Rosa generó más ingresos.

“Lautaro Montenegro deja San Lorenzo. Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos lo compra por una cifra cercana a los 700 mil dólares”, expresó el periodista Germán García Grova. Se trata de una operación que le deja al club un 20% de una futura venta y un 20% más de la ficha para que las operaciones a futuro permitan un mayor ingreso económico. Aunque los hinchas se mostraron furiosos y mucho más cuando se conoció otra noticia alejada del fútbol.

El animal no fue vendido en su totalidad, sino que podrá ser utilizado por cierto tiempo

"Vendieron el 50% de un toro angus por $300 millones. La operación se concretó durante un remate de Cabaña Santa Rosa en Tres Arroyos y marcó un récord para la ganadería nacional. El reproductor, llamado Álvaro, fue adquirido por un consorcio de criadores y cabañeros de La Pampa", expresa la nota que el diario Clarín difundió en sus redes sociales. Los comentarios no tardaron en llegar y se enfocaron en la comparación de cómo el Ciclón no supo cuidar su patrimonio.

"Los compradores tendrán uso exclusivo del toro para extracción de semen hasta fin de año y desde 2027 su genética podrá comercializarse de forma más amplia", agrega el medio sobre la operación. Si se realiza una conversión al tipo de cambio, la operación es de unos 19 millones de dólares. Muy por encima del dinero que el club recibió por un jugador profesional.

No obstante, hay un detalle que se debe considerar y que es muy importante en esta historia. Lautaro Montenegro no había alcanzado un acuerdo con San Lorenzo para renovar su contrato y estaba por quedarse con el pase en su poder. Si no había intención de extender el vínculo, el joven en diciembre iba a poder marcharse sin dejarle un solo centavo a la institución.

Un nuevo embargo en dólares para San Lorenzo

“La Justicia embargó a San Lorenzo. Es por una deuda de 250 mil dólares reclamada por el jugador Gonzalo Maroni. No podrá recibir dinero por transferencias hasta saldar la deuda con el futbolista”, comentó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (Ex Twitter). Un monto que el club tendrá que refinanciar o cancelar con la venta del juvenil al fútbol de Medio Oriente para evitar posibles sanciones que vayan a lo deportivo, como sería el descuento de puntos o inhibiciones para sumar jugadores.