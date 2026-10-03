El insólito amistoso que River disputará en medio de la fecha FIFA

El diagrama de la fecha 11 del Torneo Clausura expone que se desarrollará entre el 2 y 5 de octubre mientras se lleva a cabo la fecha FIFA de selecciones. Sin embargo, se puede apreciar la ausencia de dos equipos que tendrán descanso. Esto es producto de que River decidió postergar su encuentro frente a Sarmiento de Junín por las bajas de algunos jugadores y lo reemplazó por un partido amistoso que despertó bastante enojo entre los hinchas.

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"River jugará un amistoso contra un equipo del Federal A. No será ante uno de primera y del ascenso porque todos tienen compromiso oficial", expresó el periodista Hernán Castillo. Lo que desató una serie de críticas porque el equipo pasará más de 21 días sin sumar actividad oficial cuando es lo único que disputa dentro de su calendario deportivo después de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

En reemplazo del duelo con Sarmiento, que quedó postergado para el miércoles 14 de octubre, River se va a enfrentar con Atlético Escobar que se encuentra sumando minutos en el Federal A. No se tratará de un amistoso en sí, sino que los jugadores de este humilde club funcionarán como sparring durante el entrenamiento que se llevará a cabo en la mañana del sábado 4.

La medida está pensada para darle ritmo de juego a un plantel que afrontó su último partido en la tarde del sábado 19 de septiembre frente a Huracán. Un encuentro que perdió y así dejó pasar una chance más que importante de poder escalar posiciones dentro de la tabla de su zona, pero más que nada en la tabla de acceso a la Copa Libertadores del 2027.

Los títulos que River puede ganar en este 2027

De acuerdo a lo que figura en el campeonato, se puede apreciar que River se encuentra en condiciones de consagrarse campeón del Torneo Clausura en caso de que logre clasificarse a los octavos de final. Una instancia que luego comenzará a entregar duelos mano a mano y con una final en estadio neutral. Si se queda con el trofeo, se clasificará de manera automática al Trofeo de Campeones frente a Belgrano que viene de conquistar el Torneo Apertura.

Por otro lado, el Millonario debe encadenar 5 victorias de manera consecutiva para quedar primero en la tabla anual y así ser el campeón de la Liga Profesional. Algo que de momento quedaría en manos de Independiente Rivadavia debido a que es el mejor ubicado con 51 unidades mientras que Vélez es el segundo pero con 48 puntos. El ganador de este título ingresará a la Recopa de Campeones.