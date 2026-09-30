Próximo partido de River: cuándo vuelve a jugar el equipo de Ponzio, fecha, horario y rival confirmado

River Plate consiguió que la Liga Profesional aceptara su pedido para postergar el partido frente a Sarmiento, que originalmente estaba previsto para el 7 de octubre. El encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura se trasladó una semana y finalmente se disputará el miércoles 14 de octubre, a las 19, en Junín.

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La solicitud del club estuvo relacionada con la fecha FIFA y, especialmente, con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que será el martes 6 de octubre en el Monumental. El equipo de Leonardo Ponzio tendrá así más tiempo para recuperar a los futbolistas afectados a la Albiceleste y preparar el tramo final del campeonato.

Cuando vuelve a jugar River

De esta manera, el próximo partido de River será antes de ese compromiso: el Millonario recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 10 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El encuentro corresponde a la fecha 12 del Clausura y marcará el regreso del equipo después del parate por la fecha FIFA. Luego de ese partido, River viajará a Junín para visitar a Sarmiento el miércoles 14.

La modificación del calendario le permitirá a Ponzio trabajar con mayor margen sobre un plantel que tendrá varios jugadores vinculados a la Selección durante esos días. Nicolás Otamendi, Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Marcos Acuña son baja , mientras que otros futbolistas del plantel también estarán de baja por lesiones, lo que condiciona el trabajo del entrenador.

El partido homenaje a Messi

El homenaje al capitán argentino será un acontecimiento particular para River, ya que el Monumental será el escenario del último partido de Messi con la Selección en el país. Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre y la jornada tendrá una carga emotiva especial por tratarse de la despedida del rosarino ante el público argentino.

En ese contexto, River buscó evitar que su partido contra Sarmiento quedara apenas un día después del encuentro de la Selección. La postergación permitirá que los futbolistas que participen de la fecha FIFA tengan más tiempo para regresar, descansar y reincorporarse al trabajo con Ponzio antes de volver a competir por el torneo local.

River viene de perder contra Huracán.

El Millonario afronta la recta final del Clausura con el objetivo de sumar puntos y mantenerse en la pelea por sus objetivos de la temporada. Después de enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, tendrá por delante las últimas jornadas del campeonato, en un calendario que será clave para definir su posición en la competencia y sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Así, los hinchas de River deberán esperar hasta el sábado 10 de octubre para volver a ver al equipo. La cita será a las 21.30 en el Monumental, ante Estudiantes de Río Cuarto, en el primer paso de una seguidilla que continuará cuatro días después con la visita a Sarmiento.