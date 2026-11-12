La insólita pregunta de un periodista a Scaloni por la muerte de su madre: "Anécdotas"

Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección Argentina y seguirá al frente del equipo de cara a lo que se viene, lo cual confirmó hace instantes al lado de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. En medio de las consultas de los periodistas llegó la de Alejandro Magdaleno del Diario Todo Un País y Radio Dimensión de San Luis, que volvió a insistir con una pregunta sobre la madre de Scaloni luego de que el propio entrenador quiso evitar la pregunta. El DT no pudo contener las lágrimas y se emocionó a poco más de 15 días del fallecimiento de Eulalia Marzetti.

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La pregunta insólita y punzante de un periodista a Scaloni por su madre

"Uno piensa que el fútbol no es solamente técnica, táctica y estrategia, en todo el proceso hay gente que los acompañana. Dame algunas anécdotas, yo sé que va a ser fuerte, de tu mamá acompañándote en este camino para llegar al alto rendimiento", lanzó el movilero presente en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino.

En respuesta, el entrenador no se guardó la emoción y respondió: "Intento no emocionarme, no hablar mucho de ella, ya sufrimos mucho esta semana. La felciidad por renovar es enorme pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto. Felicidad absoluta por eso y anécdotas con ella tengo mil, seguramente lo habrán visto en Alemania cuando era jugador. Habrán visto como muchos como me mandaba un mensaje antes de cada partido y seguiremos