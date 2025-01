Sorpresa en Independiente por lo que se supo de Ávalos en el mercado de pases

Gabriel Ávalos sorprendió a Independiente sobre las ofertas en el mercado de pases.

Independiente está siendo uno de los protagonistas en el mercado de pases del fútbol argentino en 2025 por los refuerzos que concretó, sin embargo también estuvo a un paso de perder a una de sus figuras. Es que Gabriel Ávalos, quien fuera determinante para Julio Vaccari la pasada temporada, reconoció que tuvo la posibilidad de marcharse a otro grande de Sudamérica y generó sorpresa.

En una entrevista con el medio ABC Deportes, el delantero expresó que recibió una propuesta a fines del 2024 para irse del "Rojo" y que la chance fue seria. "Estuvimos muy cerca de volver al fútbol paraguayo. Con Olimpia conversamos bastante pero no se dio", manifestó el centrodelantero de 33 años.

En aquel entonces, el conjunto dirigido por Martín Palermo, que acababa de consagrarse campeón del torneo paraguayo, estaba en búsqueda de un goleador. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el "Expreso" terminó cerrando a Darío Benedetto, proveniente desde México. "No pasó por lo económico. No se dio mi venida a Olimpia por A o por B“, explicó Ávalos, que tiene contrato con Independiente hasta diciembre del 2026.

Además, el ex Argentinos Juniors y Patronato comentó que, además de Olimpia, otro club guaraní que se interesó por él fue el equipo dirigido por Diego Martínez. "De Cerro Porteño no me llamaron directamente a mí, pero me dijeron que también preguntaron", aclaró. Más allá del ofrecimiento que tuvo desde su tierra natal, el jugador que fue clave para la clasificación a la Copa Sudamericana se mostró 100% enfocado en el "Rey de Copas", en la exigente pretemporada que están llevando adelante y remarcó que no se retiró del seleccionado nacional de su país.

Los números de Ávalos en Independiente

Partidos: 45.

Goles: 10.

Asistencias: 2.

Van por la ampliación del Libertadores de América: cuántos lugares sumaría Independiente

El presidente Néstor Grindetti ya comenzó con las gestiones. Según trascendió, el directivo ya trabaja en este plan junto a un grupo inversor para ganar no sólo una buena cantidad de lugares en el recinto, sino otros beneficios para los hinchas. Cabe destacar que el mismo tiene capacidad para más de 42.000 espectadores y van por más.

Luego de un 2024 positivo con la clasificación a la Copa Sudamericana, el "Rojo" ya tiene un nuevo objetivo en el horizonte y la dirigencia dio el primer paso. Luego de que suceda algo similar en River Plate con el Monumental, en Avellaneda buscan agrandar su casa y su mandamás está cerca de firmar un acuerdo. Si bien no hay nada concreto, lo cierto es que este rumor crece al igual que la ilusión de sus fanáticos. Según informó Doble Amarilla, la empresa BMA -que hizo lo propio en Núñez con el "Millonario"- con el financiamiento de Azura Partners, es la que estaría a cargo de este tema. Esta última se quedaría con los ingresos totales de las nuevas localidades por un período que oscilaría entre los 15 y los 30 años.