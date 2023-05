Pasman destrozó a Maratea por la colecta en Independiente: "La vendiste cambiada"

El periodista se refirió a las irregularidades que surgieron sobre el papel del influencer para ayudar al "Rojo" a cancelar sus deudas.

El periodista Juan Carlos Pasman opinó duramente de Santiago Maratea, luego que este se burlara de aquellos que lo criticaban por el papel que esta llevando adelante en la colecta de Independiente. "Toti" remarcó que no fue claro desde el inicio de la campaña para levantar las deudas del "Rojo".

La colecta que había empezado con esperanza en el mundo Independiente, con el correr de los días se empezó a teñir de dudas. Es que Maratea, que en la conferencia de prensa había manifestado que no se llevaría ningún rédito económico, cambió su discurso en sus redes sociales y reconoció que, finalmente, le tocaría el 5% de lo recaudado, y esa situación molestó a Pasman.

El enojo de Toti Pasman con Santiago Maratea

En su programa De fútbol se habla así en DSports, Pasman realizó un fuerte editorial sobre el comportamiento de Maratea en la colecta del club de Avellaneda. "Santiago, si no conseguís los seis millones de dólares, tu colecta es un fracaso", comenzó diciendo.

Y luego, conitinuó: "Vamos a decir las cosas como son. Vos sos un canchero, te las sabés todas, la gente confía en vos. Ahora estás contento porque como fiduciario te quedás con el cinco por ciento... pero creo que la vendiste cambiada porque no contaste que ibas a ser un fiduciario desde el primer día".

"Para que Independiente levante la inhibición, que es el objetivo de mínima, tenés que conseguir seis millones de dólares que son, algo así, como 1400 millones de pesos. Si no lo conseguís, fracasaste. Esto de decir que el 90 por ciento de los que te critican son fracasados habla muy mal de vos", apuntó el abogado.

"Maratea trata al 90 por ciento de las personas que lo critican de inútiles. ¿Cuál es la medida del éxito? Ser famoso, ser influencer, que la gente te de la plata... hay gente que es humilde, no es millonaria, no se va a quedar con 30 millones de pesos de una colecta, pero son grandes padres, son buenas personas, honestos, laburantes".

Para finalizar, le dejó un mensaje contundente al influencer: "Yo te pongo esta vara: si no juntás los seis palos, la colecta es un fracaso porque Independiente no va a poder levantar la inhibición y no va a poder incorporar".