Independiente sorprende en el mercado de pases: va por un refuerzo que jugó dos Mundiales

Independiente acelera en el mercado de pases y analiza el arribo de Santiago Arias, lateral colombiano que jugó dos Mundiales.

Independiente vuelve a moverse con fuerza en el mercado de pases y sorprende con un nombre de jerarquía internacional. Tras la salida de Federico Vera, el club de Avellaneda analiza incorporar a Santiago Arias, lateral derecho de la Selección Colombia y con dos Mundiales disputados, una alternativa que cuenta con el visto bueno del entrenador Gustavo Quinteros y que ya generó contactos iniciales entre las partes.

La reciente transferencia de Vera a Huracán dejó un vacío en el lateral derecho, ya que solo cuenta con Leonardo Godoy y es una posición que el cuerpo técnico considera prioritaria para reforzar de cara a la próxima temporada.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que no hubo avances por Martín Ortega, la dirigencia del "Rojo" comenzó a analizar alternativas con experiencia y recorrido internacional, buscando no solo cubrir una necesidad táctica, sino también elevar la jerarquía general del plantel. Allí es donde aparece con fuerza el nombre de Arias.

Santiago Arias, el nombre que gana terreno en Avellaneda

El lateral colombiano, de 34 años, volvió a instalarse en el radar de Independiente en las últimas horas. Según informó el periodista Julián Capera, ya existieron contactos iniciales entre el entorno del jugador y el club, aunque por ahora no se avanzó con una oferta formal ni se cerró un acuerdo definitivo.

Arias se encuentra en libertad de acción tras su salida de Bahía a fines de 2025, un factor clave que facilita las negociaciones y lo convierte en una opción atractiva dentro del mercado de pases. La posibilidad de sumar a un futbolista sin costo de transferencia es bien valorada por la dirigencia, en un contexto económico ajustado.

Experiencia mundialista y y el futuro por definir

Uno de los puntos que más seduce a Independiente es el recorrido internacional del defensor. El defensor disputó dos Copas del Mundo con la Selección Colombia (Brasil 2014 y Rusia 2018) y acumula una extensa trayectoria en el fútbol europeo y sudamericano, con pasos por Atlético de Madrid y PSV entre otros, atributos que encajan con la idea de Quinteros de sumar jugadores con liderazgo y rodaje en escenarios de alta exigencia.

El entrenador considera clave reforzar el sector derecho de la defensa con un futbolista que aporte solidez, experiencia y presencia en el vestuario, especialmente pensando en competencias locales e internacionales.

La situación actual de Arias es similar a la de otros referentes del seleccionado cafetero que aún no resolvieron su futuro, como James Rodríguez. Esta falta de continuidad genera cierta inquietud en el cuerpo técnico de Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, que sigue de cerca la situación contractual de sus habituales convocados.

En las últimas semanas, el lateral fue vinculado con clubes como Atlético Nacional y Corinthians, pero ninguna de esas negociaciones prosperó, lo que mantiene abierto su panorama profesional y le permite evaluar nuevas opciones, entre ellas la propuesta de Independiente.

Independiente evalúa variantes, pero Arias es opción concreta

Si bien el "Rey de Copas" baraja distintas alternativas para reforzar el lateral derecho, el nombre del exjugador de Granada de España aparece como una opción concreta y con consenso interno. Su experiencia, condición de jugador libre y recorrido internacional lo posicionan como uno de los apuntados fuertes en este tramo del mercado de pases.

Por ahora, la negociación se mantiene en una etapa preliminar, pero en Avellaneda no descartan avanzar si las condiciones económicas resultan viables y el futbolista muestra predisposición para sumarse al proyecto que encabeza Gustavo Quinteros.