Independiente: Vaccari quiere a una figura del fútbol argentino

Independiente se mueve rápido en el mercado de pases del fútbol argentino y avanza por una importante figura local. Con las llegadas confirmadas de Luciano Cabral y Nicolás Freire, Julio Vaccari no pierde el tiempo y sabe que tiene que reforzar al plantel para pelear por todo. Es que no sólo tendrá los torneos a nivel doméstico, sino que también afróntará la Copa Sudamericana en la vuelta del "Rojo" a un certamen internacional después de varios años.

Por este motivo, el DT tiene en la mira a un delantero que fue clave para su equipo durante el último campeonato. Se trata de Walter Mazzanti, que actualmente se desmpeña en Huracán pero no sólo lo quieren desde Avellaneda, ya que hay al menos dos clubes más que están interesados en él. Por este motivo, no le será fácil contratarlo, pero ya preparan una oferta por el futbolista y sueñan con tener un gran 2025.

La realidad es que el atacante del "Globo" también está en la mira de Racing y de Vélez Sarsfield. Por este motivo, el arribo a Independiente se complica pero no es imposible. Lo cierto es que ya hubo charlas para llegar a un acuerdo y todo dependerá de cómo avancen las negociaciones, más aún teniendo en cuenta que no es el único equipo que lo busca. Claro que, también el "Globo" decidirá si acepta o no la propuesta económica que llegue por él.

A su vez, trascendió que Néstor Grindetti ya conversó con sus colegas de Huracán para llegar a un arreglo, pero también con la dirigencia de Huachipato de Chile. Esto se debe a que los dos clubes mencionados tienen el 50% de la ficha del futbolista y ahora sólo resta la oferta para convencerlos en este mercado de pases y quedarse con el delantero. Cabe destacar que también lo buscan del exterior, por lo que el "Rojo" tiene competencia para quedarse con Mazzanti.

Los números de Mazzanti en su carrera

Clubes : Tigre; Atlanta; Huachipato de Chile y Huracán.

: Tigre; Atlanta; Huachipato de Chile y Huracán. Partidos jugados : 181.

: 181. Goles: 29.

Walter Mazzanti, la figura de Huracán que Julio Vaccari quiere en Independiente

El mercado de pases de Independiente en 2025

Altas: Luciano Cabral; Rodrigo Atencio; Kevin López; Pablo Galdames; Braian Martínez y Nicolás Freire.

Bajas: Damián Pérez; Joaquín Laso; Nicolás Messiniti; Thomas Ortega; Alex Luna; Julián Romero; Julio Buffarini y Sergio Ortiz.

Independiente busca otro refuerzo de jerarquía para darle el gusto a Vaccari

Independiente ya tiene su mente en el 2025 y, con el objetivo en la Copa Sudamericana, avanza en el mercado de pases para darle el gusto a Julio Vaccari. La dirigencia no para sobre el cierre del año y quiere como refuerzo a Rodrigo Fernández Cedrés, el uruguayo que la pasada temporada jugó en Newell 's Old Boys pero que pertenece al Santos de Brasil.

Aunque por el momento no hay gestiones formales, Independiente se contactó con su entorno y lo puso como una de sus prioridades a Fernández Cedrés para tenerlo cuando comience la pretemporada los primeros días de enero. Como el oriundo de Montevideo no continuará en el conjunto rosarino, ya que "la Lepra" no hará uso de la opción de compra de $1.000.000 por el 50%, en el "Rojo" buscan acelerar su llegada. Si bien ya tiene cerrado el arribo del chileno Pablo galdames, que llegará libre tras su paso por Vasco Da Gama, Vaccari quiere una opción más como mediocampista central para competir con Iván Marcone, que renovará su contrato pero no tendrá el mismo protagonismo que tuvo en 2024.