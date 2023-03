En Independiente se burlaron de Wanchope Ábila y quedaron en ridículo: "Está ancho"

Un programa partidario de Independiente se burló de Wanchope Ábila en vivo, en pleno partido contra Colón, y quedaron en ridículo. "Está ancho", dijeron antes del gol del 2-2 del ex Boca sobre la hora.

Desde el programa partidario Muy Independiente se burlaron de Ramón "Wanchope" Ábila y quedaron en ridículo. El delantero de 33 años de Colón de Santa Fe ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y, según la emisión de radio, está excedido de peso. "Está ancho", dijeron acerca de él, entre otras cosas, mientras se reían al aire del punta del "Sabalero".

Sin embargo, todo terminó muy mal cuando el ex Boca generó el penal sobre la hora que él mismo ejecutó. Si bien el arquero Rodrigo Rey se lo atajó, capturó el rebote y anotó el 2-2 en una de las últimas jugadas del partido. El duelo por la octava fecha en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini culminó igualado y en la transmisión no podían entender lo que había sucedido en la cancha.

En Independiente cargaron a Wanchope Ábila, pero les salió mal: "Me quiero morir"

Sobre la hora, cuando "El Rojo" ganaba 2-1, entre el relator y los dos comentaristas emepezaron a mofarse del atacante rival por su maniobra dentro del área del equipo de Leandro Stillitano. "¡Cómo se tiró Wanchope, eh! ¡Está ancho, eh! Tremendo... Qué pesado. Tremendo, Wanchope. ¡Por favor! ¡No, no, lo de Wanchope es tremendo!", coincidieron. Mientras se reían, acotaron irónicamente que "se tiró con el barrenador yendo a buscar el barquillo en Pinamar eh, jajaja. ¡Pero ni en un picado en el barrio, eh! ¡Qué locura, terrible! Bueno...".

El agarrón de Barcia a Wanchope que terminó en el penal y el 2-2 de Colón.

No obstante, las sonrisas quedaron a un lado cuando el árbitro fue a observar la pantalla y en la televisión se observó claramente cómo Baltasar Barcia tomó de la remera al cordobés. Allí irrumpió otra vez de fondo y destacó que "¡es penal, eh! Hay un chequeo - penal. Un agarrón de Barcia. Van al VAR a ver el penal, eh...". Incrédulo por la infracción infantil por parte del uruguayo, el relator se lamentó: "Y sabés que lo agarra Barcia, ¡me quiero morir! ¡Ay, me quiero morir! Agarrón de Barcia de la camiseta, están chequeando el agarrón de Barcia. Es agarrón. Lo va a cobrar, lo va a cobrar".

Al mismo tiempo, uno de los comentaristas añadió: "¡Ay, Dios mío! Ah, con razón se tiró, porque sabía... ¡Dios mío, cómo cuesta todo! ¡Qué manera de sufrir!". Incluso, manifestó: "El agarrón de Barcia en el área... Pero no hay una noche en paz, no te lo puedo creer. Va a cobrar penal, eh". En ese instante, el comentarista pronosticó que "va a cobrar penal" y amplió: "Lo estoy viendo". "¡Pero no me lo digas más, cada vez que me lo decís parece que me metés un torno en la cabeza!", le pidió su compañero, desesperado. "Bueno, no te enojes conmigo, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Tengo que decir las cosas como son", cerró el otro colega, furioso.

