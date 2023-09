Matías Giménez le pidió perdón a los hinchas de Independiente por el penal: "Irresponsable"

Matías Giménez les pidió perdón a los hinchas de Independiente por el penal que "picó" frente a Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina 2023. El descargo vía Instagram.

Matías Giménez les pidió perdón a los hinchas de Independiente por haber "picado" el penal frente a Estudiantes de La Plata. El delantero falló el segundo remate en la tanda que significó la eliminación del equipo de Carlos Tevez de la Copa Argentina 2023, cuando sobró la definición y su débil disparo fue atajado por Mariano Andújar.

Una vez consumada la caída por 3-1 en la serie de tiros desde los doce pasos que culminó con el boleto del "Pincha" a los cuartos de final del torneo, el exatacante de San Martín de San Juan se disculpó con los fanáticos del "Rojo" a través de su cuenta oficial de Instagram (@matigimenez_).

Matías Giménez les pidió perdón a los hinchas de Independiente: "Mala decisión"

El futbolista de 24 años recurrió a una historia en su perfil de Instagram para disculparse con los millones de seguidores del conjunto de Avellaneda. En su posteo con un fondo blanco y letras negras, el sanjuanino comenzó: "No suelo hacer esto porque sé que convivimos con los errores. Pero hoy siento la necesidad de pedir mis más sinceras disculpas a mis compañeros, al grupo de trabajo que están día a día con nosotros y a toda la gente de Independiente por la forma irresponsable en la que ejecuté mi penal hoy".

Matías Giménez les pidió perdón a los hinchas de Independiente por el penal.

A pura sinceridad, "Mati" admitió: "Tomé una mala decisión y sé que no es la forma ni el momento para hacerlo de esa manera". Sin embargo, sentenció: "Dicho esto, quiero agradecer a todos los mensajes de aliento (son muchísimos)". "Nos vemos el jueves, en otra final", completó con relación al choque clave por la permanencia que se avecina ante Huracán en Avellaneda, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Los números de Matías Giménez en Independiente

32 partidos oficiales desde su llegada desde San Martín de San Juan en enero de 2023.

8 goles.

3 asistencias.

Tevez se cansó en Independiente y tomó una drástica decisión

El director técnico se hartó de algunos manejos en el "Rey de Copas", apenas dos semanas después de haber asumido como entrenador. El DT de 39 años está feliz por haber ganado en sus dos primeros partidos al frente del plantel en la Copa de la Liga, aunque no le gustaron algunas situaciones internas que se vivieron en la previa al choque con Gimnasia en el Bosque de La Plata.

Como la alineación ante el "Tripero" se conoció públicamente varias horas antes del encuentro, la idea de "Carlitos" es no hablar más con el periodismo en la antesala a los partidos. Es más: no lo harán él, ningún miembro del cuerpo técnico ni los futbolistas del plantel del "Rojo". No obstante, el exdelantero de la Selección Argentina sí brindaría la conferencia o la rueda de prensa habitual luego de cada cotejo por una disposición de la institución de Avellaneda.