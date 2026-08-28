En medio del Torneo Clausura, Independiente se queda sin unas de sus principales figuras y goleador. Este viernes, el club de Avellaneda vendió a Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay, equipo con el que tenía deuda por el pase de Facundo Zabala, y buscará en el mercado un reemplazo.

Según informó TyC Sports, Independiente se deshace de Ávalos por un millón de dólares, parte de la deuda por Zabala, que era de 700 mil dólares, y también se habrá un resarcimiento por la ficha del atacante, que cumplirá su sueño de jugar en el club que es hincha.

A mediados del 2025, el "Rojo" llegó a un acuerdo para adquiri el pase del uruguayo. Sin embargo, no cumplió con las cuotas y Olimpia decidió elevar una demanda, lo que trajo como consecuencia una inhibición para Independiente.

Después de recibir la notificación de la FIFA, en agosto el conjunto argentino pagó 1.158.000 dólares y saldó una parte de lo adeudado con Olimpia. El resto, que eran dos cuotas de 350.000, las terminará de cumplir con esta venta de Ávalos.

Ávalos, que arribó al equipo en 2024, se marcha dejando una buena imagen. Si bien sus primeros meses no fueron óptimos desde el juego, en las últimas dos temporadas comenzó a cumplir a través de los gritos. En total, el paraguayo, de 35 años, disputó 109 partidos, en los que marcó 33 goles y brindó 11 asistencias.

Ahora la dirigencia de Independiente tendrá la oportunidad de salir al mercado en busca de delantero que reemplace la sensible salida de Ávalo debido a que la venta fue al exteriors. Sin embargo, debido a la situación económica que atraviesa la institución, no será sencillo encontrar una opción viable.

Gustavo Quinteros no arregló su salida y Jadson Viera podría no seguir dirigiendo

Independiente debe resolver un insólito problema en los próximos días mientras disputa el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino: la comisión directiva de la institución todavía no resolvió la salida de Gustavo Quinteros y, mientras Jadson Viera ya lleva una semana al frente del equipo y debutó con un empate ante Independiente Rivadavia, la situación contractual del anterior entrenador continúa pendiente.

El escenario que se maneja en Avellaneda contempla que Independiente deberá pagarle a Quinteros el contrato completo, hasta diciembre, aunque todavía resta firmar la documentación correspondiente. La demora no es solamente administrativa: según el gremio de entrenadores, el 'Rojo' atraviesa una situación irregular que debe solucionarse como máximo en dos presentaciones.

Como ya transcurrió una después de la igualdad ante la 'Lepra mendocina', Viera podrá dirigir este domingo frente a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América, pero podría quedar impedido de hacerlo en la fecha siguiente ante Central Córdoba, en el Madre de Ciudades, si el club no regulariza antes la salida de Quinteros. Por eso, la dirigencia busca cerrar el acuerdo en las próximas horas y evitar que el conflicto contractual termine afectando al nuevo cuerpo técnico.

Cuándo vuelve a jugar Independiente por el Clausura

El equipo de Avellaneda enfrentará a Gimnasia de Mendoza el próximo domingo 30 de agosto desde las 19:15 horas en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini buscando su cuarto triunfo en lo que va del campeonato. Hasta el momento, el "Rojo" acumula tres victorias, dos derrotas y un empate, y ocupa así el quinto lugar de la Zona A, a tres unidades del líder Instituto (13).